In prima serata su Rai Storia, questa sera 13 dicembre, va in onda il terzo appuntamento della serie Il Segno delle donne, coproduzione Anele – Rai Cultura, che va in onda con la conduzione di Angela Rafanelli. Protagonista di questa puntata è Letizia Battaglia, l’eclettica e ribelle fotoreporter punto di riferimento dell’avanguardia artistica nel panorama culturale italiano, interpretata da Valentina D’Agostino che, intervistata da Rafanelli, fa rivivere la storia, la personalità e il carattere della celebre fotografa scomparsa quest’anno. Con la consulenza della storica Silvia Salvatici, l’attrice risponde alle domande della conduttrice con parole realmente usate dalla Battaglia in lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, portati alla luce dagli autori.

Il racconto è scandito in due atti rappresentativi di due momenti emblematici nella vita di Letizia Battaglia. Supportata da un’accurata trasformazione dell’attrice e dai cambi di ambientazione ed elementi scenici, la narrazione si arricchisce anche di immagini inedite, filmati di repertorio e interviste a testimoni importanti, come il giornalista Attilio Bolzoni, l’amica storica Marilù Balsamo e la scrittrice Sabrina Pisu.

Il Segno delle Donne è una co-produzione Anele – Rai Cultura con Angela Rafanelli, realizzata da Anele, prodotta da Gloria Giorgianni. Sceneggiature di: Manuela Tempesta (Letizia Battaglia, Sibilla Aleramo), Francesco Del Monaco (Luisa Spagnoli), Giuditta Godano (Piera Degli Esposti), Giorgia Colli (Teresa Mattei) e Chiara Cavaliere (Topazia Alliata). Regia di: Michele Imperio (Letizia Battaglia, Topazia Alliata), Mario Vitale (Luisa Spagnoli, Teresa Mattei) e Marco Spagnoli (Piera Degli Esposti, Sibilla Aleramo).