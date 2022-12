Il Premio Pino Pascali 2022 va a Nico Vascellari

Alla sua ventiquattresima edizione, il Premio Pino Pascali 2022 va all’artista Nico Vascellari. Lo ha annunciato Stefano Zorzi, presidente della Fondazione, presentando l’intervento installativo inedito dell’artista dal titolo Tre, Quattro Galline, che dà il nome alla mostra, interamente prodotto e acquisito dalla Fondazione Pino Pascali. Il progetto è vincitore del PAC2021 – Piano per l’Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La Commissione del Premio, presieduta da Rosalba Branà, già direttrice della Fondazione, e dai curatori Roberto Lacarbonara e Pier Paolo Pancotto, ha così motivato la scelta: «La natura, analizzata e rielaborata nelle sue connotazioni visive e semantiche, costituisce uno dei soggetti privilegiati dell’indagine di Nico Vascellari. L’artista affronta da sempre questo tema articolando la propria ricerca in diverse soluzioni – sia sotto il profilo metodologico che iconografico – e focalizzando l’attenzione sull’azione a volte distruttiva e irruente degli eventi naturali. I fenomeni ancestrali della relazione uomo-ambiente e uomo-animale diventano in Vascellari nuclei tematici per ridefinire le ritualità antropologiche del folklore popolare e dei movimenti culturali underground attraverso approcci sciamanici».

Parallelamente, nella giornata dell’opening, un’opera della mostra sarà esposta presso Exchiesetta, spazio iconico nel centro cittadino di Polignano a Mare che ospitò le prime edizioni del Premio Pino Pascali negli anni dal 1969 al 1979.

Premio Pino Pascali – XXIV edizione

Nico Vascellari. Tre, Quattro Galline

9 dicembre – 9 aprile 2023