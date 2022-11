Ha aperto a 400mila dollari, l’asta dedicata al ritratto della Regina Elisabetta II realizzato da Andy Warhol nel 1985. Poi, nella casa d’aste Heffel di Toronto, gli offerenti si sono scatenati fino a raggiungere la cifra definitiva di 853mila dollari, battendo il record d’asta globale per una stampa edita dall’artista.

La serigrafia blu reale di Warhol della defunta regina è una delle quattro raffiguranti Elisabetta II incluse nella sua serie Reigning Queens del 1985.

Le quattro stampe della regina d’Inghilterra erano già state esposte, nel 2012, al Castello di Windsor in occasione della mostra The Queen: Portraits of a Monarch. Quelli realizzati da Warhol erano gli unici ritratti che Elisabetta non aveva commissionato e per cui non aveva mai posato. Raffigurare la regalità è stata una sorta di partenza per Warhol, prima di passare ai ritratti di star del cinema e pop. Insieme a lei, nella serie Reigning Queens, erano raffigurate la regina Beatrice dei Paesi Bassi, la regina Margrethe II di Danimarca e la regina Ntfombi Tfwala dello Swaziland, le uniche quattro regine regnanti del mondo, all’epoca della realizzazione. Ognuna in serie da quattro stampe, per un portfolio totale di sedici ritratti.

Questo particolare lotto proveniva dalla rarissima Royal Edition, impreziosita da polvere di diamante, e partiva da una stima bassa di 373mila dollari.