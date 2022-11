I bandi della Regione Lazio per la promozione dei giovani artisti

Regione Lazio continua la sua azione di sostenimento e aiuto nella crescita dei giovani nel mondo dell’arte contemporanea, con la pubblicazione di due bandi, al fine di favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato, presentando prospettive più concrete di reddito ai giovani talenti dell’arte contemporanea.



Il bando Lazio Contemporaneo è rivolto ad artisti e curatori under 36 del Lazio. Per questo progetto la Regione stanzia 550 mila euro per tre differenti tipologie:

1. Esposizioni monografiche o collettive dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio aperte al pubblico sul territorio regionale. Le mostre devono obbligatoriamente prevedere l’ospitalità di critici, curatori o altri operatori del settore individuati da organizzazioni partner operanti nella promozione dell’arte contemporanea a livello nazionale o internazionale.

2. Produzioni editoriali dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio. Se cartacee, devono avere una distribuzione almeno a livello nazionale o, se digitali, devono essere in italiano e almeno in due lingue straniere.

3. Altri interventi anche all’estero o fuori regione, finalizzati a sviluppare le ricerche e le carriere di giovani artisti o curatori del Lazio, a condizione che siano sostenuti da almeno un’altra organizzazione partner, operante nell’ambito dell’arte contemporanea a livello nazionale o internazionale.

È possibile fare domanda fino alle ore 18:00 del 14 dicembre 2022 tramite GeCoWEB Plus.

La Regione finanzia, inoltre, il progetto Lazio Contemporaneo per le scuole, realizzato da Lazio Innova in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi A[R]T Work), con l’obiettivo di stimolare il lavoro di gruppo degli studenti, valorizzando l’artigianato e il design, la memoria e l’innovazione, la tradizione e la sostenibilità. Gli studenti del triennio dei licei artistici, frequentanti gli indirizzi didattici in design, arti figurative, moda e design, architettura, scenografia, grafica e comunicazione multimediale, potranno usufruire di un percorso formativo personalizzato. Una fase di progettazione sarà invece dedicata ai ragazzi e ragazze delle classi quarte, chiamati a realizzare una nuova comunicazione a partire dalle tipicità del contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cinque provincie laziali.

Gli istituti possono fare domanda entro le ore 16:00 del 15 dicembre 2022.

Tutte le info: www.laziocontemporaneo.it