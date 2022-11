Sabato 12 novembre, alle ore 16.00, AlbumArte presenta, insieme al duo di artiste Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni), Beast Mother: il simposio. Arte, maternità e femminismo, un dialogo intergenerazionale tra The Glorious Mothers, Mariuccia Secol e Manuela Gandini. L’evento si inserisce all’interno del progetto di ricerca Beast Mother del duo Grossi Maglioni, vincitore del Talent Prize 2022, e sostenuto dalla X edizione di Italian Council, programma di promozione internazionale dell’arte italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Grossi Maglioni, Siamo delle vere mostre, 2019. Tenda fatta in collaborazione con le artiste Sara Basta, Mariapia Picozza, Guendalina Salini, Courtesy Grossi Maglioni

Nella primavera del 2020, durante l’esplosione della pandemia, Grossi Maglioni ha avviato un lavoro di confronto e riflessione sulle problematiche legate alla cura e alla maternità scrivendo, insieme all’artista Sara Basta, Siamo noi le vere mostre!, una lettera aperta sulla condizione delle madri artiste in Italia, con l’intenzione di portare alla luce il gender gap che riguarda le artiste madri e che condiziona fortemente la quotidianità.

Durante il simposio si alterneranno le voci dell’artista Mariuccia Secol, della curatrice e critica d’arte Manuela Gandini e delle artiste che compongono il collettivo, attivo dal 2020, The Glorious Mothers (Sara Basta, Cristina Cusani, Mariana Ferratto, Francesca Grossi, Vera Maglioni, Caterina Pecchioli, Dafne Salis, Miriam Secco). Un’occasione per condividere riflessioni come madri, artiste e lavoratrici precarie in relazione alle esperienze del Gruppo Femminista Immagine di Varese – fondato da Milli Gandini, Mariuccia Secol e Mirella Tognola, alle quali si sono aggiunte Silvia Cibaldi, Clemen Parrocchetti e Maria Grazia Sironi – che ha portato avanti tra gli anni ‘70 e ’80 una lotta politica ed estetica, radicata nell’arte e nel femminismo, di cui Mariuccia Secol riporterà, come fondatrice, la sua diretta testimonianza.

Lenzuolo del Gruppo Immagine, Anche l’amore è lavoro domestico, realizzato per la mostra collettiva di Frascati nel 1977, Courtesy Mariuccia Secol

Il simposio sarà un’occasione di scambio e di confronto pubblico, un invito alla riflessione e al dialogo aperto partendo dalla condivisione di saperi, racconti ed esperienze, lavorando sull’urgenza di riflettere e costruire un percorso condiviso di coscienza, emancipazione, liberazione. Essere artiste e madri in un sistema che non riconosce il lavoro creativo e quello di cura, interrogare da un punto di vista etico il sistema dell’arte e la questione del lavoro femminile, ma anche la solidarietà e il supporto, ritrovarsi unite nella lotta e nella ricerca creativa con altre donne, la necessità di confrontarsi e stringere legami e alleanze più o meno durature. L’impossibilità di separare l’ambito personale e il sistema di relazioni affettive da quello pubblico e politico, dando voce e corpo all’esperienza della maternità all’interno del dibattito femminista.

Da novembre 2021 la ricerca di Grossi Maglioni si è realizzata, nell’ambito del Grant per il sostengo della ricerca di artisti, curatori e critici, tramite talk e workshop in collaborazione con una rete di partner internazionali, tra cui Kaunas Biennial, MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, Vision Forum, < rotor > Centre for Contemporary Art di Graz.

I risultati del lavoro verranno presentati nella primavera del 2023 al MAXXI di Roma.

Grossi Maglioni. Beast Mother: il simposio. Arte, maternità e femminismo

un dialogo intergenerazionale tra The Glorious Mothers, Mariuccia Secol e Manuela Gandini

a cura di Grossi Maglioni

sabato 12 novembre – dalle ore 16.00 alle ore 19.00

AlbumArte – via Flaminia 122, Roma