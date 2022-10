Al via la settima edizione di Rome Art Week

È iniziata la settimana di Rome Art Week che fino al 29 ottobre animerà la Capitale con centinaia di eventi in spazi espositivi, open studio e progetti culturali completamente gratuiti, organizzati appositamente per la manifestazione che ogni anno mira a tessere una rete tra strutture espositive, artisti e curatori.

Un grande evento – organizzato da Kou – Associazione no profit per la promozione delle arti visive – diffuso in tutta la città di Roma totalmente dedicato all’arte contemporanea, che per sette giorni offre al pubblico di appassionati, collezionisti e studiosi una panoramica della proposta di arte contemporanea della Capitale, pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di scoprire le novità nel campo, proponendo nuove riflessioni e prospettive tramite il contatto diretto con l’arte.

Un programma variegato e consolidato, che vede tutti gli attori romani coinvolti: gallerie, fondazioni, musei, enti e associazioni culturali, accademie, istituti di cultura e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie. Anche gli artisti organizzano open studio per accogliere appassionati, collezionisti e professionisti nel proprio spazio di lavoro e aprire nuove prospettive di conoscenza della loro ricerca artistica. I curatori presentano la propria ricerca attraverso progetti espositivi ed eventi culturali in diversi spazi della città, mentre i collettivi, promossi per incoraggiare gli artisti ad unirsi tra loro, favoriscono una possibile creazione di nuove ed emergenti correnti artistiche contemporanee.

Sono stati coinvolti anche i Municipi per dare evidenza alle realtà territoriali, che si occupano di arte contemporanea. RAW inoltre organizza, per tutta la settimana, visite guidate, suddivise per zone o aree tematiche, che si svolgono a piedi, in piccoli gruppi che vengono accompagnati nelle strutture espositive e negli studi degli artisti.

Tra gli eventi di questa edizione: l’open day del 26 ottobre organizzato dal MOMA HOST – Museo Abitabile, dal titolo NUCLEO a cura di Franco Losvizzero. Musica, poesia, performance dal vivo nel piazzale di 800 mq per festeggiare i cinque anni del museo. Le persone potranno entrare e ammirare la collezione e anche comprare le opere degli oltre trenta artisti in esposizione: da Piero Gilardi a Luca Grechi, da Gaia Scaramella a Davide Dormino. Nella stessa giornata del 26, sono aperte le porte anche di IMMAGINARYA ART LAB. Lo studio condiviso in via Angelo Emo 87 dai tre artisti Angelica Romeo, Quirino Cipolla e Giusy Lauriola, che raccontano in modo diverso un percorso comune di continua ricerca e sperimentazione. I tre artisti si confrontano quotidianamente sulle varie dimensioni dell’arte, dal disegno alla scultura, spesso coinvolgendo il pubblico con eventi che si susseguono nel tempo.

MOMA HOST – Museo Abitabile

Anche Fondamenta gallery, lo spazio espositivo di Inside Art a sostegno del contemporaneo, partecipa alla settima edizione dell’art week. Inserita pienamente nel contesto più dinamico, pulsante e off della capitale, la location si articola nel ”triangolo delle arti”, tra Pietralata, il Pigneto e il Tiburtino. Quest’anno partecipa con Take Off, open studio degli artisti: Chiara Amici, Prisca Baccaille, Margherita Giordano, Giovanni Longo, Mattia Morelli, Maura Prosperi, Giulia Spernazza.

La piattaforma online romeartweek.com è lo strumento portante dell’iniziativa, sia durante che dopo la manifestazione. Al pubblico, il sito fornisce: la mappa, il calendario e le schede di tutti gli eventi con i dettagli e le informazioni utili; le mappe e le schede di tutti i partecipanti divise per sezione (strutture, artisti, curatori, collettivi); le selezioni dei Punti di vista dei curatori; il calendario e le schede di tutte le visite guidate con un sistema integrato di prenotazione.

RAW – Settima edizione

24-29 ottobre

Roma