Si è tenuta il 19 ottobre al Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, sede della Camera di Commercio in Piazza di Pietra la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, in programma dal 17 al 20 novembre 2022 alla Nuvola di Fuksas.

Un’edizione agguerrita, che punta a rafforzare il successo dello scorso anno e a limare le imprecisioni del 2021, ponendosi come punto di riferimento nella scena fieristica italiana che, da Bologna in giù, offre poche possibilità alle gallerie e ai collezionisti del centro sud. «Mancava a Roma – introduce Nicosia la presentazione alla stampa della Fiera – un contenitore così importante, un’offerta completa, costruita con l’esperienza del team che abbiamo con noi, composto da moltissime donne».

Roma Arte in Nuvola_Edizione 2021

Grazie alla direzione artistica di Adriana Polveroni con la collaborazione di Valentina Ciarallo viene proposto al pubblico un ricco programma di progetti speciali, performance e talk volto ad intercettare non solo specialisti ed addetti ai lavori ma anche un pubblico più ampio di giovani e semplici appassionati. «Accanto agli stand tradizionali – racconta Polveroni – sarà possibile assistere a una serie di “sorprese”. Senza fare troppe anticipazioni possiamo senz’altro dire che ci saranno performance che coinvolgeranno anche i visitatori e iniziative fuori dall’offerta canonica».

Con oltre 140 gallerie italiane ed internazionali partecipanti, tra cui molte nuove partecipazioni, la fiera si pone come veicolo sinergico di incontro tra arte moderna e contemporanea ed intercettando le esigenze di una vivace scena artistica romana emersa negli ultimi anni e andando a coprire una fetta importante di mercato rimasta scoperta.

Dalla video art agli NFT, la rassegna punta anche all’estero con l’obiettivo di diventare anche un riferimento per chi viene da fuori.

A sottolineare la vocazione internazionale della manifestazione, l’edizione di quest’anno ha scelto di ospitare l’Ucraina come Paese straniero con la forte volontà di esprimere una posizione chiara a favore dei valori di scambio, inclusione e convivenza pacifica tra i popoli: «L’arte – ha affermato l’ambasciatore Ucraino nella Repubblica Italiana Yaroslav Melnyk presente in conferenza stampa – è sempre in prima linea nei cambiamenti sociali. La distruzione da parte della Russia dei luoghi della cultura in Ucraina è un messaggio chiaro per colpire il cuore di un paese per sua natura pacifico». Proprio a partire dalla dicotomia Pace/Guerra si strutturerà la mostra dedicata all’arte contemporanea Ucraina, un modo per far conoscere la produzione creativa degli artisti ucraini e per sostenere simbolicamente il paese stravolto dalla guerra.

Gli ampi spazi della Nuvola costituiranno il palcoscenico di oltre 15 progetti speciali, a cominciare da due grandi mostre che, per qualità ed originalità della proposta artistica, occupano un ruolo di primo piano nell’ambito della manifestazione.

Piero Dorazio, 84 Rajas, 1991, olio su tela, 200×180,5 Agostino Iacurci_Of my abstact gardening_Foto Lorenzo Palmieri_Cortesy Ex Elettrofonica, Roma Christian Jankowski_ Everyday Tasks – Sphere of the Gods, 2019

Dalla connessione sinergica fra l’arte e il quartiere che ospiterà la fiera, nasce una collaborazione, I grandi capolavori dell’Eur. Una apparizione di valori, un’esposizione dedicata alle opere d’arte di proprietà di Eur S.p.A., per la prima volta riunite insieme al di fuori del loro usuale contesto. L’esposizione, promossa da Eur S.p.A. in collaborazione con C.O.R. è volta a valorizzare importanti capolavori realizzati da artisti, designer e progettisti custoditi in alcuni luoghi-simbolo del quartiere.

Inoltre, sarà presentata una importante mostra con oltre 30 opere di Piero Dorazio, uno dei massimi esponenti dell’astrattismo europeo. L’esposizione, ospitata al General Floor della Nuvola sarà organizzata con la collaborazione di Tornabuoni Arte.

Infine, quattro saranno i premi che saranno assegnati nell’ambito della fiera (“The Best”, “Rock”, “Young” e “Absolute Modern”) a testimonianza della grande attenzione che la fiera riserva nei confronti della cura e dell’originalità con cui le gallerie allestiscono i propri stand, riconoscendone la professionalità e la capacità di reinventare la propria proposta.

Il visual della manifestazione 2022 è stato realizzato dall’artista Jessica Backhaus, fotografa tedesca che lavora sui colori e sul collage.

Info: romaarteinnuvola.eu