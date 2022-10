Dall’8 ottobre al 12 novembre la galleria Rosso20sette arte contemporanea ospita l’esposizione Movies Reloaded, a cura di Edoardo Marcenaro. Dodici artisti, attraverso i loro lavori, portano in mostra la settima arte, con opere ispirate alle locandine del grande cinema internazionale. Dalle atmosfere di Sin City rielaborate da Dina Saadi alle versioni di Laika di Django e Django Unchained combinate con riferimenti al movimento Black Lives Matter; dalle riproduzioni di Marco Réa che si concentra su Ferro Tre – La casa vuota di Kim Ki – Duk alle suggestioni di Luogo Comune per Stanley Kubrick, ogni artista ha scelto di abbracciare un diverso panorama visivo di film e autori. Ogni sguardo, originale e indipendente, vuole far rivivere nell’osservatore un momento di memoria condivisa. Per gli amanti del cinema è un’occasione per tornare indietro nel tempo, attraversando stili diversi e registi che, con i loro film, hanno lasciato un segno indelebile nella storia collettiva e personale.

About Ponny Kill Bill

About Ponny, ad esempio, si concentra sugli oggetti di scena, spesso considerati come semplici componenti scenografici ma in realtà parte integrante delle scene di film (come le scarpe della Sposa di Kill Bill e le spade di Luke di Star Wars) mentre Antonio Pronostico porta l’osservatore nelle sceneggiature di Bianca, capolavoro di Nanni Moretti. “Correvano gli Anni 70 – racconta Marcenaro, curatore della mostra – e passavo i miei pomeriggi al cinema di famiglia (il cinema Araldo in Via Lorenteggio a Milano) e il mio più grande divertimento era andare in sala proiezione per vedere il film stando seduto accanto al proiettore, per essere ancora più in alto della platea”. Una passione personale, quindi, che Marcenaro trasforma in esposizione, lanciando la sfida agli artisti coinvolti di riflettere sull’oggetto-feticcio della locandina che, oltre la sua patina visiva scintillante, cela tutta la magia del cinema e di quello che rappresenta nelle vite di ognuno di noi.

Laika L’Odio Antonio Pronostico Apocalypse Now Luogo Comune Full metal Jacket

Movies Reloaded

A cura di Edoardo Marcenaro

Artisti: Dina Saadi, Laika, Alessandra Carloni, Marco Rèa, Luogo Comune, About Ponny, Daniele Tozzi, Kiki Spiki, Lavinia Fagiuoli, Antonio Pronostico, Chekos’Art, Demetrio Di Grado

Opening sabato 8 ottobre 2022 ore 18.00

Fino al 12 novembre 2022

Rosso20sette arte contemporanea

www.rosso27.com