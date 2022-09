Il 19 settembre alle 18,30 al MAXXI è in programma un appuntamento per discutere di verde, di intelligenza delle piante, di progettazione del paesaggio ed effetti sul microclima. L’argomento si inserisce nel nuovo piano del MAXXI volto alla sostenibilità e al verde del museo, che rappresenta una parte importante del più ampio progetto GRANDE MAXXI.

A introdurre l’incontro Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, mentre tra gli ospiti intervengono Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, massimo esperto dell’intelligenza delle piante e autore di best seller sul tema e membro del Comitato di indirizzo del progetto GRANDE MAXXI, e l’architetto e paesaggista belga Bas Smets che, insieme allo studio italo-francese LAN, ha vinto il concorso internazionale nell’ambito del progetto GRANDE MAXXI per la realizzazione di MAXXI Hub (un nuovo edificio multifunzionale e sostenibile) e MAXXI Green (il sistema di verde pubblico attrezzato per migliorare il microclima nel quartiere Flaminio e ospitare orti produttivi, esposizioni open air, workshop sulla progettazione del verde e del paesaggi.

«Il progetto MAXXI Green – afferma Bas Smets, che lo scorso giugno Bas Smets ha vinto anche il concorso per la realizzazione dei nuovi giardini di Notre Dame – ripensa gli spazi esterni come una serie di microclimi, creando un nuovo comfort esterno aumentato: piazza piantumata, tettoia del parco, grande prato e orto produttivo. Il progetto trasforma lo spazio aperto in un arcipelago di attività tra il Museo MAXXI e la sua estensione, il MAXXI Hub».

Nel progetto GRANDE MAXXI, di cui Margherita Guccione è Direttore scientifico, le aree verdi urbane rappresenteranno una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città, migliorando il microclima, contribuendo a mitigare l’inquinamento e a mantenere una biodiversità sistemica e integrata con il tessuto urbano circostante. La fascia di verde che sorgerà nell’area del MAXXI, oltre a rendere più accogliente piazza Alighiero Boetti, consentirà di diminuire la temperatura dello spazio esterno grazie alla riduzione delle superfici minerali a favore di superfici verdi permeabili.

L’incontro tra Bas Smets e Stefano Mancuso è il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno il percorso verso la realizzazione del GRANDE MAXXI, prevista per il 2026. In programma anche una mostra con i progetti finalisti del concorso internazionale, laboratori didattici, talk sul rapporto tra innovazione e sostenibilità. L’incontro al MAXXI si svolgerà in Sala Carlo Scarpa, con ingresso libero fino a esaurimento posti.