A Palazzo delle Esposizioni torna il Live Cinema Festival

Dal 22 al 25 settembre, Palazzo delle Esposizioni ospita 12 performance audiovisive di livello internazionale nell’ambito del Live Cinema Festival. Quattro giorni dedicati all’avanguardia delle performance AudioVisive, dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive. Tutti spettacoli‌ ‌inediti‌ ‌o‌ ‌presentati‌ ‌per‌ ‌la‌ ‌prima‌ ‌volta‌ ‌in‌ ‌Italia‌ ‌e‌ ‌realizzati‌ dal vivo ‌per‌ ‌un’esperienza‌ ‌immersiva,‌ ‌sinestetica‌ ‌e‌ ‌unica‌ ‌nel‌ ‌suo‌ ‌genere.‌

‌Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Giunto alla sua nona edizione, il Festival è‌ ‌diventato ormai‌ ‌un‌ ‌appuntamento‌ ‌di‌ ‌rilievo‌ ‌nel‌ ‌panorama‌ ‌degli‌ ‌eventi‌ ‌culturali‌ ‌della‌ ‌Capitale‌ ‌grazie‌ ‌al‌ ‌suo‌ format‌ ‌altamente‌ ‌innovativo‌. “Vedi‌ ‌i‌ ‌suoni,‌ ‌ascolta‌ ‌le‌ ‌immagini”‌ è‌ ‌il‌ ‌claim‌ ‌che‌ ‌sottolinea‌ ‌l’approccio‌ ‌sinestetico‌ ‌delle‌ ‌performance‌ ‌audio-video del Festival.

Ogni performance è preceduta dal Symposium, quest’anno dal tema: “Musica e Immagine: che aspetto ha il suono?”, un incontro in cui autori, curatori e artisti di calibro internazionale sono invitati a discutere del rapporto tra suono e immagine nella performance audiovisiva in tempo reale.

In occasione dell’opening del 22 settembre, ospite della lecture sarà Elena Giulia Abbiatici, storica dell’arte, autrice e curatrice d’arte contemporanea, con la sua ricerca “The Eternal Body. I sensi umani come laboratorio di potere, tra crisi ecologica e transumanesimo”.

Ad arricchire il programma, l’esperienza didattica di Live Cinema Festival: il 22 ed il 23 settembre con il workshop di Tom Scholefield aka Konx-om-Pax artista dell’etichetta di culto della musica elettronica Planet Mu.

Tutti gli eventi della rassegna: livecinemafestival.com