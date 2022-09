9 settembre. Negli spazi del Javits Center, e fuori le mura, con interventi di arte pubblica in giro per la città, torna la ventottesima edizione dell’Armory Show. 247 gallerie, 6 sezioni, 30 Paesi di rappresentanza. “Dopo quasi tre decenni – dichiara Nicole Berry, Direttore Esecutivo di Armory – la fiera continua a sostenere l’eccellenza nelle arti visive”.

Tra gli italiani: Francesca Minini porta in scena artisti come Carla Accardi, Matthias Bitzer, Armin Boehm e Landon Metz. Massimo De Carlo propone Dennis Kardon, Tony Lewis e Paola Pivi. La Galleria d’Arte Maggiore G.A.M. alimenta il dialogo tra Claudine Drai e il regista tedesco Wim Wenders, mentre Mazzoleni presenta nello stesso stand la ricerca di Carla Accardi, la sperimentazione di Marinella Senatore insieme a Rebecca Moccia e Melissa McGill. Eduardo Secci punta, invece, i riflettori sulle opere di grande formato di José Carlos Martinat, che indaga questioni ambientali attraverso temi politici e personali. Vistamare presenta i lavori di Eileen Quinlan, Ettore Spalletti e Rosa Barba, mentre il progetto Approaching Abstraction di Victoria Miro espone anche la giovane Flora Yukhnovich – l’artista dei record che lo scorso marzo, da Sotheby’s, ha raggiunto il tetto di $ 3,6 milioni.

Per quanto riguarda gli espositori internazionali, invece, Mariane Ibrahim festeggia i dieci anni d’apertura con artisti come M. Florine Démosthène. Mentre David Zwirner, punta sulla mitologia greca e romana di Chris Ofili, ma anche ai lavori della scultrice pakistana Huma Bhabha, nuovo acquisto della galleria.

E poi: la prima volta della fiera Independent con un focus sugli artisti vissuti tra il 1900 e il 2000 che hanno avuto poca fortuna critica; la sezione Presents, che mira a supportare la prossima generazione di galleristi e che quest’anno si amplia fino ad accogliere 40 gallerie con non più di 10 anni di vita; la sezione Solo, dedicata a presentazioni monografiche di artisti dei secoli XX e XI, presenta un murale di Mohamed Ahmed Ibrahim, artista che rappresenta gli Emirati Arabi alla Biennale di Venezia, rappresentato dalla Galleria Lawrie Shabibi, e un trittico video dell’artista e coreografa argentina Cecilia Bengolea, presentato da Andréhn-Schiptjenko.

Il tema Monumental Change, nella sezione Platform, dedicata a installazioni di grossa scala e progetti site-specific, quest’anno riunisce opere che indagano il modo in cui il recente riesame della storia globale sta influenzando il modo in cui gli artisti si relazionano con la scultura e il concetto di monumento.

Oltre alle sezioni dedicate alle gallerie, quest’anno la fiera dedica un’esposizione a Paula Rego, in programma al Crystal Palace dello Javits Center, dal titolo Abortion Etchings: in mostra dieci incisioni della sua serie Abortion, che racconta storie di donne costrette a ricorrere all’aborto in maniera illegale, praticandolo in condizioni e luoghi pericolosi per la loro salute, per via dei divieti e della disapprovazione da parte dello Stato e della Chiesa. Con la collaborazione di Cristea Roberts Gallery, la Fiera devolverà il ricavato delle vendite delle due stampe più recenti della serie – realizzate poco prima di morire – all’Abortion on Demand, a nome dell’artista da poco scomparsa.

Novità assoluta di quest’anno, un’estensione di Armory Off Site, inaugurato nel 2021, in collaborazione con la United States Tennis Association, che durante gli US Open (23 agosto-11 settembre) vede alcune gallerie presentare all’esterno dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center, sculture di grande formato di artisti da contesti sottorappresentati.

Infine, Armory Spotlight, il primo programma nella storia della fiera che offre uno spazio gratuito a un’istituzione culturale newyorkese, ospita The Kitchen, storica non profit culturale di base a Chelsea.

The Armory Show

9 – 11 settembre 2022

Javits Center – Main Entrance Crystal Palace

info: https://www.thearmoryshow.com/