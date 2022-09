Inaugura sabato 10 settembre la settima edizione del Festival del Disegno, che si apre nel Castello Sforzesco di Milano e continuerà, fino al 9 ottobre, in tutta Italia.

Ospite d’onore dell’edizione 2022, dedicata alla Natura, è Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, scienziato e divulgatore, protagonista del talk “Capire le piante: dal disegno al clima”, un incontro per capire come le piante funzionino, per comprenderne la loro organizzazione e, quindi l’architettura, attraverso il disegno, strumento di comprensione fondamentale per ogni buon botanico; mentre l’illustratrice Fraffrog partecipa ad un dialogo con l’associazione Inspiring Girls, progetto internazionale ideato per infondere nelle ragazze la consapevolezza del proprio talento liberandole dagli stereotipi di genere.

Accompagneranno il Festival, una performance di Rossana Maggi, e poi atelier di illustrazione, calligrafia, collage, acquerello, stampa per provare e imparare, guidati da artisti come Giulia Orecchia, Alessandro Sanna, Andrea Antinori e Elisa Talentino.

Le info sul programma completo qui: https://fabriano.com