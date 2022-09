Nell’ambito dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022, l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e il Consolato Generale d’Italia a Shanghai annunciano una grande mostra incentrata sugli autoritratti di prestigiosi pittori.

Organizzata in collaborazione con il Bund One Art Museum e le Gallerie degli Uffizi, Uffizi Self-portrait Masterpieces, inaugura il 9 settembre e resta in mostra fino all’8 gennaio del 2023.

Sono esposti 48 autoritratti databili fra i secoli XVI e XXI, custoditi all’interno delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Dal Rinascimento al Barocco, passando per Neoclassicismo e Romanticismo, fino all’arte contemporanea, l’esposizione – curata da Alessandra Griffo e Vanessa Gavioli – attraversa cinque secoli di storia dell’autoritratto: Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Ingres, Chagall, Morandi, Guttuso, Yayoi Kusama o Cai Guoqiang, solo per dirne alcuni.

La mostra è soltanto il primo capitolo della collaborazione con il Bund One Art Museum che prevede una serie di dieci mostre, che abbraccerà vari segmenti delle collezioni delle Gallerie, in programma nei prossimi cinque anni. Da parte sua, il museo di Shanghai sosterrà gli Uffizi con un supporto economico di oltre sei milioni di euro.



“Gli Uffizi – commenta il direttore delle Gallerie Eike Schmidt – sono particolarmente felici di condividere in questo momento particolare con il pubblico di Shanghai una selezione così significativa della nostra superba collezione di autoritratti. Una raccolta che non ha paragoni nel panorama artistico internazionale e che, grazie ad un lavoro infaticabile condotto quotidianamente dalle Gallerie, continua ad accrescersi ancora oggi”.

“Autoritratti dagli Uffizi”, evidenzia Francesco D’Arelli, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, “è una quadreria di sguardi, un libro aperto di facce di artisti, che hanno scritto, dal Rinascimento all’epoca contemporanea, alcune delle pagine più memorabili della storia dell’arte. Firenze e Shanghai, le Gallerie degli Uffizi e il Bund One Art Museum continuano a guardarsi con la curiosità della cultura e dell’arte che segna da sempre il dialogo fra l’Italia e la Cina, culle delle più antiche civiltà”.

“Uffizi Self-portrait Masterpieces”

a cura di Alessandra Griffo e Vanessa Gavioli

9 settembre 2022 – 8 gennaio 2023

Bund One Art Museum – Shanghai