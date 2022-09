Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pino Pascali ha nominato il suo nuovo direttore artistico: Giuseppe Teofilo. Artista e docente di Decorazione e Progettazione per l’Ambiente presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, Teofilo già dal 2016 è Presidente del CdA dello stesso Museo e succede ora a Rosalba Branà, alla quale il Consiglio di Amministrazione ha rivolto il suo ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni.

“Una scelta di continuità, che premia la competenza operativa nella promozione dell’opera di Pino Pascali ed il lavoro sinora compiuto, ma anche una scelta che punta su una persona del territorio per aprire la Fondazione ad una dimensione ben più ampia”, ha commentato il Presidente Stefano Zorzi.

Polignano a Mare (BA). Fondazione Museo Pino Pascali

Giuseppe Teofilo è nato a Bari nel 1981. Vive e lavora tra Polignano a Mare, Napoli e Londra. Le sue opere sono spesso il frutto dell’assemblaggio di oggetti diversi derivanti dalla tradizione mediterranea e della cultura classica. I più recenti lavori sono corpi di geometrie attraverso accumuli di forme organiche ed elementi naturali, disegnati a mano, prediligendo l’inchiostro di china su carta.

La sua è una ricerca segnata dalla trasposizione plastica, che evolve verso corpi scultorei lineari e geometrici; una poetica di affascinante evocazione di quel carattere mediterraneo da sempre al centro della sua produzione. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni in Italia e all’estero.

Ha pubblicato nel 2016, per Skira, “Super – Pino Pascali è il sogno americano”.