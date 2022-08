È morto oggi, a 73 anni, Claudio Poleschi, titolare della storica galleria attiva a Lucca dal 1973 al 2018, che nel 2021 aveva spostato la sua sede a San Marino.

Toscano d’origine, Poleschi ha realizzato nella sua galleria, nel corso degli anni, una serie di collaborazioni con personaggi illustri del panorama contemporanea e di importanti mostre dedicate ad artisti nazionali e internazionali, da Jannis Kounellis a Osvaldo Licini, da Julian Shnabel a Gino de Dominicis.

Oltre all’attività espositiva, Claudio Poleschi, insieme a Maurizio Fontanini e con la collaborazione di Fabio Cavallucci, nel 2019, aveva fondato e lanciato Art Share, la piattaforma online dedicata alla vendita di opere d’arte che, negli ultimi anni si è convertita in una realtà affermata nel settore del collezionismo.

Attualmente, il gallerista stava preparando ad accogliere nello spazio di San Marino il 17 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, dedicate al patrimonio sostenibile, la mostra Altana di Stefano Arienti. Un progetto diffuso che consiste in tre interventi site specific realizzati in importanti sedi pubbliche museali istituzionali per l’arte contemporanea – la Galleria Nazionale, le Cisterne di Palazzo Pubblico e la Ex Galleria Ferroviaria Il Montale.

Nel periodo del lockdown, Poleschi non ha mai fermato la sua attività ma ha continuato a sostenere la fruizione tradizionale, dal vero, conscio dei cambiamenti del mercato dell’arte ma fedele all’esperienza della galleria in presenza.