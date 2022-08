La sagra del Futuro, arriva la seconda edizione del Minifest di arti multidisciplinari della neo associazione Futura

Dal 4 al 7 agosto, suddivisa in quattro giornate ricche di programmi e attività si svolge la seconda edizione del Minifest di arti multidisciplinari della neo associazione “Futura”.

“La Sagra del Futuro”, è il nome dell’evento che rivela la duplice intenzione degli autori e dei partecipanti: attingere dalle cerimonie festive della tradizione popolare contadina del territorio molisano e trovare attraverso le due parole chiave di quest’anno, “straordinario” e “polimorfo”, possibili tradizioni ancora di là da venire e le derivanti possibili utopie.

L’invito è celebrare il fuori dall’ordine, il senso di divenire altro, di trasmutare e il non conforme attraverso ogni forma di espressione artistica. Le giornate si sviluppano con le esposizioni degli artisti visivi, diversi per ogni giornata, e dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata si alternano workshop di autoproduzione, camminate narrate, talk radiofonici, performance coreutica, pitture dal vivo, jam session, concerti live e dj set.

Tutto l’evento è pensato per essere partecipato in modo continuativo, come una vera e propria Festa condivisa e a tal proposito saranno disponibili sul posto cibo e bevande fornite dal Rifugio dei Briganti e la possibilità di sostare con una propria tenda negli spazi verdi.

Il programma de “ La Sagra del Futuro” apre “le danze” con la mostra degli artisti Yuxiang Wang, Alexandra Fongaro, Fabrizio Martelli, Luca di Gregorio, Pietro Nume Nulli Migliola.

Dalle 16.00 in poi NAT- “pratica coreografica della censura”, Cisav con “Camminare: escursione con letture da Thoreau” e Ginevra Mazzoni con la performance “il peso”.

Dalle 19:00 inizia la Jam Session di Artistix in loco e il dj set di Controilmetodo (Res + Z)

Dalle 24:00 invece si tiene il live dj acustico di Kaotico ( Sic, Yuri Cusmai, Res )

Venerdì 5 agosto gli artisti visivi in mostra sono NonnoBurro, Gaia Rampello, Davide Miceli

Dalle 15:0 NAT- Pratica coreografica della censura, Ginevra Mazzoni con l’istallazione performativa “2+1=3” e ESSE EMME con il workshop “Fanzine del Futuro”.

Dalle 21:00 Matias Speranza- Concerto e il Live Acustico di Lordet (Lorenzo Calcaterra+ Leonardo Bonelli+ Agnese Carbone+ Yuri Cusmai).

Dalle 24:00 ESSE EMMA (Onmarchesurlatete+SPD) con Djset > selezione alternative / hip hop / big beat / funk / electronic.

Sabato 6 Agosto gli artisti visivi sono invece Anna Fishnaller, Gelso e Nour.

Dalle 15.30 NAT – Pratica coreografica della censura; ESSE EMME- Workshop “Fanzine del Futuro”.( proseguimento autonomo) e Radio Beatnik con un Talk + selezione musicale. Dalle 21:00 Andrea Lorena con Body performance + sonorizzazione con Gabriele Melogli e Spitz; EERAA- A/V Performance e Antifigure con la presentazione dell’album “Mechanical Works”+ djset.

Dalle 24:00 Andrea Lorena con Djset e ESSE EMME ( Cepuka + Wakizaschi303) – Djset Beats / Hardtechno_acid / acid_metal

In conclusione nell’ultima giornata sono presenti tre artisti visivi: Kamil Krupczak, Clarissa Secco e Ninni Dei.

Dalle 18:00 WOW con “incendi spontanei “ ( Giuliano Logos + Filippo Capobianco) Slam Poetry e la Jam Session di Artisti in loco.

Dalle 21:00 NAT con la sua performance delle censura e Multiverse Society con “C”, a seguire Manilo Maresca and Manual for Errors con Manilo Maresca/chitarra elettronica + Riccardo Gambatesa/batteria

infine dalle 1:00 Gargano’s Militant Hifi chiuderà il Minfest con Roots Reggae Sound System Experience.

@x.futura.x @sagrafuturo

[email protected]