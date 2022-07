Torna a Conversano il dipinto di Artemisia Gentileschi che stava per essere venduto all’asta in Austria

Un’opera di Artemisia Gentileschi salvata da una truffa. La Caritas Romana, opera del 1643 della pittrice aveva oltrepassato il confine italiano e stava per essere venduta all’asta a Vienna, come era accaduto a un altro quadro della stessa artista, aggiudicato pochi mesi fa a un collezionista per 1,8 milioni. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bari, però, sono arrivati prima che il dipinto venisse venduto e lo hanno sequestrato e riportato in Italia, a Bari, da dove tornerà nella sua casa d’origine, il castello Marchione di Conversano.

I due indagati, sono gli stessi che, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, avrebbero omesso di dichiarare all’Ufficio esportazione del ministero della Cultura di Genova, il legame tra l’opera e il Castello di Conversano in cui era conservato.

© Carabinieri – Il dipinto “Caritas romana” della pittrice caravaggesca Artemisia Gentileschi

Il dipinto fa parte della grande collezione d’arte del conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona (1600 – 1665), che lo aveva commissionato alla pittrice romana intorno alla metà del Seicento.

Per riuscire a fare uscire il quadro dal territorio italiano, i proprietari avevano dichiarato che l’autore non fosse Artemisia Gentileschi (e dichiarando quindi un valore economico inferiore a quello reale). In tal modo avevano ottenuto un attestato di libera circolazione da parte della competente Commissione consultiva, che era stata tratta in errore.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari procederà ora ai riscontri di carattere tecnico sulla tela, in sinergia con gli istituti specialistici ministeriali. È stato richiesto incidente probatorio.