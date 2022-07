Gli alieni esistono? Ok ma non sfregiate il Pantheon

Aliens exist, con questa la scritta realizzata con vernice blu sul lato destro del Pantheon è stato sfregiato il monumento romano. Tracciati sulle mura del tempio anche due disegni che sembrano dei dischi volanti. Ad accorgersene sono stati i residenti che hanno avvertito le forze dell’ordine. L’ennesimo atto vandalico a danno delle ricchezze archeologiche e artistiche della. Pare che, tra l’altro, la telecamera puntata proprio su quel lato del Pantheon era fuori uso e quindi sarà molto complicato acciuffare i responsabili.



Ma il Pantheon non è un caso isolato, il deturpamento di monumenti ed edifici pubblici è diventato un tema all’ordine del giorno. Per dirne una (recente) solo due mesi fa, il 12 maggio, un turista americano aveva provato la scalata del monumento, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire per farlo scendere.

Mentre sempre in questi giorni un uomo in boxer ha fatto il bagno nelle acque della fontana di Trevi senza imbarazzo alcuno.