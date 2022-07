Fondata nel 1955, Documenta a Kassel è oggi considerata la più importante esposizione di arte moderna e contemporanea del mondo. Il 18 Giugno 2022 ha aperto al publico la quindicesima edizione.

Una fiera d’arte contemporanea innovativa e controversa, visitabile fino al 25 Settembre. Documenta, come ogni anno, avrà sede a Kassel, in Germania. ogni cinque anni Documenta rende questa città, di circa 200.000 abitanti, il luogo più ambito del mondo dell’arte contemporanea. La mostra di quest’anno sarà guidata da un gruppo di artisti di Giacarta, Ruangrupa. Il collettivo propone un nuovo concetto chiamato ‘lumbung’, basato sui principi di condivisione e comunità, si riferisce alla parola indonesiana che indica una risaia gestita collettivamente, dove il grano viene raccolto per il bene comune della comunità.

The Question of Funding,come lavorare insieme, 2019.

Ruangrupa, collettivo di artisti con sede a Giacarta, costruisce le fondamenta dell’esposizione su quindici sui valori e le idee fondamentali del lumbung . Il lumbung è un modello artistico ed economico, radicato in principi come la collettività, la condivisione delle risorse comuni e l’equa ripartizione, ed emerge in ogni aspetto dell’esposizione.

Il processo di selezione degli artisti esposti è durato da settembre 2018 a febbraio 2019, chiuso al pubblico e piuttosto competitivo. La selezione teneva conto tanto degli aspetti artistici e creativi quando della ricerca teorica. l’arte viene investita di un potere politico, di una valenza morale e di un potere sociale.

In un momento in cui la forza innovativa deriva soprattutto da organizzazioni indipendenti, attive a livello comunitario, documenta ha fornito a questo approccio uno spazio di grande rilevanza. La stessa Angela Dorm, Ministro dell’istruzione superiore, della ricerca e delle arti per lo Stato dell’Assia di Kessel, ha spiegato che “documenta dà consapevolmente spazio alla visione non europea”.

Come abbiamo accennato, il concetto che Ruangrupa ha preparato per documenta 15 è “Lumbung”. Un lumbung è un luogo in cui conservare il riso prodotto in comune come risorsa per il futuro.Lumbung come modello di gestione delle risorse servirà come punto centrale di questa manifestazione artistica. Ruangrupa ha proposto una collaborazione per documentare l’immaginazione, l’armeggio, la sperimentazione e l’esecuzione di modelli di koperasi. In altre parole, il collettivo ha voluto mettere in pratica modelli economici basati sui principi democratici di assemblea, accordo, beni comuni, diritto di inscenare una protesta collettiva e diritto di abolire il potere assoluto.

Il ruolo della città che ospita questa fiera non è da sottovalutare. Infatti, alla base della ricerca artistica di questo collettivo c’è anche il concetto “Da e per Kassel”. “Da Kassel” poiché Ruangrupa considera documenta fonte di risorse. “Per Kassel”, invece, poichè Ruangrupa immagina un’edizione di documenta basata sulla città e sui sistemi esistenti al suo interno e la realizza con diverse strategie. L’interesse è volto verso questioni attuali, come l’educazione alternativa, i modelli di economia rigenerativa e l’importanza dell’arte nella pratica sociale.

Questo schema “Da e per”, che pone Kassel al centro del processo, è dialettico e vuole dare vita a pratiche e forme d’arte ibride e impreviste. Un’arte creata collettivamente che possa catturate l’attenzione del pubblico, ma anche farlo riflettere.

Rangrupa prevede di lavorare a stretto contatto con curatori, tecnologi ed economisti, oltre che con altre iniziative e collettivi in diversi angoli del mondo. Questi collaboratori dovranno poi impiegare le rispettive strategie nei loro progetti esistenti, per poi essere messe in scena a Kassel nel 2022.

In conclusione, il collettivo Ruangrupa volge lo sguardo verso un’arte collettiva e originale. Documenta 15 sembra essere l’occasione ideale per far emergere nuove problematiche attraverso creazioni uniche e coinvolgenti.

Info: documenta-fifteen.de