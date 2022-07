TWM Factory è uno studio creativo composto da professionisti under 30 che si occupa di progettazione e produzione creativa proponendosi come consulente culturale e organizzatore di mostre ed eventi. Il 10 giugno ha presentato a Palazzo Merulana la mostra multidisciplinare ULTRAQUEER – Espressioni artistiche metagender in cui esplora la dimensione queer attraverso la fotografia, l’illustrazione e la performance con il fine di proporre una realtà alternativa ai principi del sistema binario, promuovendo la libertà di espressione di genere. La mostra, concepita all’interno del circuito di eventi previsti dal Roma Pride, ospita una serie di lavori di giovani artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+ i quali espongono i propri lavori seguendo un percorso tematico diviso in quattro macro aree interconnesse: Sex Positivity, Espressività di genere, La bellezza del corpo non conforme e L’Estetica del mostruoso.

Nicola Napoli, worm

Sessualità, identità di genere e corpo non normativo sono stati i motori creativi per artisti e curatori che si sono confrontati all’interno dello spazio espositivo seguendo un’idea portante elaborata dal team di TWM factory: – L’intento della mostra non è quello di annullare le diverse identità di genere, ma quello di dare spazio ad espressioni differenti che, nel loro insieme, confondono, mettono in discussione e soppiantano la distinzione binaria e monolitica del genere e della sessualità. – Le collaborazioni con altre realtà culturali e istituzionali sono ampie e spaziano dal Centro di Documentazione Aldo Mieli a Muccassassina, mentre gli artisti di varie nazionalità sono i seguenti: Agnes Questionmark (Agnes?), Volker Hermes, Gender Project (Veronique Charlotte), CHEAP street poster art (Giorgia Lancellotti, Luchadora, Nicoz Balboa), Sara Lorusso, Élle de Bernardini, Nicola Napoli, Davide Viggiano, Alessio Maximilian Schroder, Ornella Mercier, Edmund Liang, Filippo Chilelli, Valerio Conti, Alec Trenta, Sebastian Winkler, Bianca Buoncristiani, Jacopo Paglione, Asafe Ghalib, Sex Positive Tarots (Gerlanda di Francia, PAPA, Diego Tigrotto, Furetti, Lucas), Ludovica Casale, Leo Rydell Jost, Yari Saccotelli & GELOsle, Erica Borgato, Chiara Bruni, Francesco Cascavilla, TXT Project, Laurence Philomene, Silvia Clo di Gregorio e Samuele Galli. Tra gli eventi da non perdere, domani 2 luglio alle 18:00 avrà luogo la mostra Corpi: discriminazione, rappresentazione e intersezionalità, un progetto volto a stimolare il confronto culturale relativo alla dimensione queer attraverso l’avvio della prima rassegna culturale di riferimento a Roma.

Veronique Charlotte, trascendent, Gender Project 2020

Info: twmfactory.it/ultraqueer