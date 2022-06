Milano guarda all’uguaglianza dei diritti e da il via al calendario della Pride week con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio della metropoli lombarda. L’intera settimana vede la città riempirsi dei sostenitori dell’orgoglio gay e dell’intera comunità LGBTQIA+ che avranno l’occasione di partecipare a eventi a tema arte e cultura, talk e dibattiti che accompagnano l’attesa dell’evento finale previsto alla conclusione della parata prevista per il 2 luglio, in partenza dalla Stazione Centrale per arrivare all’Arco della Pace.

LOVE IS LOVE

Per l’occasione Milano si tinge letteralmente dei colori arcobaleno, ormai simbolo incontrovertibilmente legato alle lotte per i diritti civili delle comunità omosessuali: per celebrare la Pride Week Piazza liberty cambia volto e si impreziosice con l’installazione Love is Love, visibile fino a domenica 3 luglio. Realizzata dagli illustratori Francesco Poroli, Camilla Falsini, Riccardo Guasco e Irene Rinaldi, l’opera nasce per celebrare l’amore in ogni sua forma.

PAC TALKS

Il 29 giugno si parte con l’appuntamento organizzato dal PAC di Milano: un talk con Ariase Baretta, Dottore di ricerca in Letteratura Ispanoamericana presso l’Università Complutense di Madrid, per approfondire la figura di Pedro Lemebel, saggista, cronista e romanziere cileno.

THIS IS LOVE BY BASE

Giovedì 30 giugno Base Milano ospita l’evento THIS IS LOVE, una dedica da parte di Calvin Klein al Pride e alla comunità LGBTQIA+. Si tratta di una serie di attività che spaziano dai talk, alla mostra, ai workshop, fino al dj set, pensate per intrattenere gli ospiti e sensibilizzare i partecipanti sul tema. I tre workshop in programma saranno: art therapy workshop, music workshop e voguing workshop, mentre il talk toccherà il tema della sessualità queer in Italia.

BLANK#1

Venerdì 1 luglio 2022 alle ore 19:00, l’Istituto Italiano di Fotografia inaugura un nuovo format fotografico dal titolo Blank. Il nome è stato scelto per descrivere in modo letterale il progetto, ossia un contenitore bianco, vuoto, che può essere riempito in ogni edizione con differenti progetti visivi. Selezionando tematiche sempre nuove, IIF diventa uno spazio dove esporre idee, prospettive e proposte artistiche contemporanee.

Nella sua prima edizione, Blank racconta la comunità LGBTQIA+ attraverso la fotografia. Negli spazi di IIF (via Enrico Caviglia 3, Milano – M3 Corvetto) verrà allestita la mostra collettiva dove verranno presentati i lavori di Andrea Calvaruso, Antonella Castelnuovo, Veronica D’Alessio, Giuseppe Martella e Yuri Sarno.

La parata finale

Culmine della formula festival del Milano Pride saranno le Pride Square, il 30 giugno e 1 luglio, in tre piazze nel quartiere di Porta Venezia: talk, dibattiti, arte e cultura, oltre che momenti dedicati alle famiglie e ai più piccini. In più un presidio sulla salute e la prevenzione.

In largo Bellintani infatti si terrà la Pride Square dedicata alla salute: test HIV e sifilide, rapidi e gratuiti, oltre che infopoint sul benessere sessuale, grazie al Milano Checkpoint. Piazzale Lavatere e Piazza Santa Francesca Romana saranno dedicate a incontri, dibattiti e presentazioni, oltre a momenti artistici.

L’appuntamento per la parata è dunque il 2 luglio in via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale. La testa del corteo partirà da piazza Repubblica alle 15 per continuare lungo viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino a giungere di fronte all’Arena: qui la parata a piedi attraverserà il parco per giungere poi in Arco della Pace. Qui dalle 18 avrà inizio il grande evento finale con le rivendicazioni delle associazioni Lgbtqia+ e dei loro ospiti, i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di intrattenimento e musica (sono previste le esibizioni, tra le altre, di Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi e Miss Keta) che farà danzare i partecipanti fino a mezzanotte.

Info: http://www.milanopride.it/it/