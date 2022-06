Dopo TEFAF New York torna quest’anno in presenza anche TEFAF Maastricht, la rassegna fieristica annuale considerata come il principale polo per le belle arti, l’antiquariato e il design. Dopo il rinvio dovuto alla pandemia COVID-19, TEFAF Maastricht 2022 torna negli spazi del MECC di Maastricht tra il 25 e il 30 giugno con giornate su invito il 24 giugno fino alle 14:00 del 25 giugno (vecchie date: 10-11 marzo). L’evento celebra il 35° anniversario di TEFAF, presentando al pubblico una varietà di opere tra antico, moderno e contemporaneo.

La rassegna, guidata dal Presidente Hidde van Seggelen, presenta oltre 280 espositori provenienti da 20 Paesi, che riuniscono le migliori opere d’arte, antiquariato e design attualmente sul mercato. La maggior parte della fiera, infatti, è dedicata ai classici, con le tradizionali aree dedicate ai dipinti Old Master e all’antiquariato, ma i visitatori potranno anche scoprire l’arte moderna e contemporanea, la fotografia, i gioielli, il design del XX secolo e le opere su carta.

Non solo un luogo centrale per il commercio d’arte, TEFAF Maastricht offre ai suoi partecipanti l’opportunità di impegnarsi in dibattiti riflessivi e conversazioni stimolanti sulle questioni del mondo dell’arte. Il programma culturale prevede approfondimenti da parte di professionisti dell’arte su argomenti chiave che attraversano discipline e generi. Il programma sarà trasmesso in diretta streaming e archiviato online disponibile ai fruitori su internet. TEFAF, inoltre, è anche strumento di ricerca poiché conduce un’indagine indipendente sul mercato, pubblicando ogni anno il Market Report, che è diventato un punto di riferimento per il settore.

Le gallerie italiane a partecipare alla fiera sono 23: Alberto Di Castro, Alessandra Di Castro, Alessandro Cesati, Altomani & Sons, Antonacci Lapiccirella Fine Art, Bottegantica, Botticelli Antichità, Cardi Gallery, Caretto & Occhinegro, Enrico Ceci Cornici Antiche, Fondantico di Tiziana Sassoli, Galleria Carlo Virgilio & C., Galleria Continua, Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., Giacometti Old Master Paintings, Maurizio Nobile, ML Fine Art, Piva&C, Porcini, Riccardo Bacarelli, Salamon, Tornabuoni Art, Walter Padovani.

info: tefaf.com