Originaria di Volgograd e da sempre appassionata di disegno, Eugenia ha trasformato negli anni la pittura nella protagonista della sua vita e l’amore per l’arte nella sua professione. Il 16 giugno lo spazio romano Studio Orizzonte Gallery ha inaugurato la mostra Who is Eugenia?, una rassegna che mette al centro la produzione dell’artista presentando al pubblico i suoi lavori in cui energia e colore sono il linguaggio per comunicare all’esterno la sua percezione della realtà.

Eugenia, infatti, non si limita a riprodurre la vita nelle sue opere ma i suoi stessi dipinti sono un inno alla vita, un inno gioioso fatto di sfumature e di vividi paesaggi. Dopo gli studi in economia all’università a Mosca e dopo aver partecipato a diverse esposizioni in Russia, Eugenia si trasferisce a Roma nel 2014 dove la sua ispirazione artistica viene fortemente influenzata dalle suggestioni del BelPaese Le pennellate a olio che ricordano la pittura en plein air tracciano i contorni di una flora e una fauna che si innestano con fluidità sulla superficie della tela.

Ambientazioni marine, squarciate dalla luce, riportano alla mente il gusto inglese ottocentesco di Constable e Turner, mentre altri quadri, dai toni più forti ed energici delineano un tratto quasi espressionista. In questi ultimi i soggetti sembrano galleggiare su fondali densi di colore, di una gamma cromatica, quasi artificiale, ma che sempre appello alla vita e alla sua infinita gamma di colori.

Info: www.eugeniak.com