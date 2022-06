Era 18 giugno del 1962 quando Marcello Geppetti sorprese Elizabeth Taylor e Richard Burton a baciarsi sul tetto di un motoscafo a Ischia, l’ultimo giorno delle riprese italiane di Cleopatra. Quella foto fece il giro del mondo e ridefinì il concetto di passione, creando una vera tempesta nelle vite private e pubbliche dei due attori e alimentando un fortissimo dibattito nell’opinione pubblica.

Ricostruita per la prima volta in formato digitale la sequenza del bacio tra Liz Taylor e Richard Burton ad Ischia che ha ufficializzato la nascita di una relazione tra i due attori protagonisti del film Cleopatra del 1962. Il filmato, presentato in anteprima mondiale e realizzato dalla Marcello Geppetti Media Company utilizzando negativi originali e tecniche di morphing, verrà messo all’asta su ItaliaNFT il 18 giugno 2022.

Uno scoop che rinasce oggi grazie a sofisticate tecniche di morphing applicate ai negativi originali grazie alle quali viene prodotto un filmato realistico ad alta risoluzione in grado di rendere il pubblico spettatore dell’evento. Inoltre, grazie a ItaliaNFT, primo marketplace dedicato alla valorizzazione dei beni digitali del Made In Italy, il filmato inedito diventa anche un NFT acquistabile all’asta.

“La rinascita del bacio immortale sottoforma di NFT video rappresenta un momento storico non solo per il mondo dei non fungible token ma per tutto il Made In Italy perché attesta una volta per tutte le potenzialità degli NFT nel dare nuova vita al patrimonio artistico e culturale presente nel nostro Paese”, commenta Achille Minerva, CEO e fondatore di ItaliaNFT. “La qualità e il significato storico delle foto di Marcello Geppetti, i progressi delle tecnologie di computer grafica e l’inviolabilità garantita da una piattaforma granitica basata su Blockchain rappresentano un modello vincente per portare le eccellenze di questo tipo nella nuova era del valore digitale”.