Torna il 9 giugno l’appuntamento con i Summer Open Studios dell’American Academy in Rome, la quale apre le porte dei suoi spazi per mostrare i lavori e gli studi dei vincitori del Rome Prize e dei borsisti italiani e celebrare insieme i risultati conseguiti. I visitatori avranno l’occasione di scoprire e interagire con progetti legati a svariati temi come l’erotismo, le politiche d’uso del suolo, le questioni identitarie, le migrazioni e altri, che hanno ispirato la ricerca e il lavoro degli artisti. Il percorso si snoda in un insieme di installazioni, progetti collaborativi e performance che intrecciano ambiti di ricerca differenti: architettura e architettura del paesaggio, conservazione, design, letteratura, composizione musicale e arti visive.

Cerutti, ph. Daniele Molaioli

Parteciperanno agli Open Studios: Manuele Cerutti, Las Nietas de Nonó, Autumn Knight e William Villalongo (arti visive); Germane Barnes, Mireille Roddier e Keith Mitnick (architettura); Michael Lee, Phoebe Lickwar e Valerio Morabito (architettura del paesaggio); Mary Ellen Carroll e Jennifer Pastore (design); Carol Mancusi – Ungaro e Sarah Nunberg (preservazione e conservazione storica); Valzhyna Mort (letteratura); Igor Santos e Tina Tallon(composizione musicale).

Nel corso della serata sarà inoltre visitabile la mostra REGENERATION / RIGENERAZIONE in corso fino al 12 giugno, a cura di Lindsay Harris ed Elizabeth Rodini, con opere di Fabio Barile, Chiara Camoni, Annalisa Metta e Luca Catalano, Sonya Clark, Binh Danh, William Dougherty, Guillermo Kuitca, Jorge Otero-Pailos, Robert Pietrusko, Georges Senga, Julia Solis, Yeesookyung. Rigenerazione riunisce il lavoro di artisti contemporanei provenienti da ogni parte del mondo per spingere al limite un paradosso: il decadimento di Roma e il fascino delle sue rovine che hanno a lungo provocato un’estetizzazione del decadimento. La mostra è quindi una meditazione sulla fragilità del mondo fisico e sull’inevitabile passaggio del tempo.

Installation view, ph. Daniele Molaioli

Summer Open Studios 2022

American Academy in Rome

McKim, Mead & White Building

Via Angelo Masina 5, Roma

9 giugno 2022, ore 18-21

https://www.aarome.org/it/eventi/calendario/summer-open-studios-2022