Il Goethe-Institut si riconferma ponte culturale tra Italia e Germania. Con le sue iniziative punta costantemente a promuovere la conoscenza della lingua tedesca all’estero con collaborazioni di stampo internazionale.

In programma il 7 giugno dalle 18.00 alle 20.00 la presentazione del Glossario di Pratiche Urbane, verso un manifesto e del ciclo di incontri New Words New World a cura del Goethe-Institut Rom e Museo delle periferie in collaborazione con nGbK Berlin.

Punti chiave del programma culturale del Goethe-Institut infatti sono l’incontro tra artisti ed intellettuali italiani e tedeschi, la presentazione della cultura tedesca contemporanea e l’incentivazione della collaborazione italo-tedesca ed europea a livello culturale e intellettuale.

In questa nuova occasione Goethe institut propone una serie di appuntamenti per dare risposta alle seguenti domande: chi fa la città e con quali culture e pratiche? Come viene formulato il diritto alla città? Berlino è stata a lungo caratterizzata da edifici e spazi auto-organizzati e da una ricca cultura sociale. Il diritto alla città è realizzato da molti attraverso le arti, il design, la pianificazione e pratiche urbane.

Jochen Becker, Anna Schäffler, Simon Sheikh presentano il volume Glossario di Pratiche Urbane, verso un manifesto partecipando al dibattito che confronterà le esperienze berlinesi con le pratiche urbane che si sono sviluppate in Italia e a Roma.

Pratiche urbane diverse, esperienze multiformi ma con una finalità comune, rendere le nostre città più sostenibili da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. Alla presentazione del volume seguirà poi un ciclo di incontri-laboratorio plurali e partecipati, ciascuno dedicato a una nuova voce da aggiungere al Glossario. Le parole scelte dal Museo delle periferie e dal Goethe-Institut Rom per contribuire all’ampliamento del Glossario sono: Abitare (8 giugno), Città-fai-da-te (14 giugno), Resilienza (16 giugno), Demopraxia + Artivismo (22 giugno), Sexed city (23 giugno), S/Fregiare (30 giugno), Mappe (5 luglio), Ecopolitiche (6 luglio).

Gli incontri-laboratorio si svolgeranno al KunstRaum del Goethe-Institut, dalle ore 17:30 – 19:30, ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione. Il ciclo di incontri darà corpo alle parole, che si faranno suono, voce e canto in una installazione dell’artista relazionale Yuval Avital, che si terrà in autunno.

Qui il programma completo degli incontri con i relativi interventi.