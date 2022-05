Domenica 29 maggio nelle sale del Louvre un ragazzo, fingendosi un’anziana signora su una sedia a rotelle, ha tirato una torta sulla Gioconda. L’identità dell’uomo non è stata resa nota né i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto ma dopo essere stato fermato dalla sicurezza del Museo, il ragazzo ha urlato rivendicando il suo come un gesto per il sostegno alla causa ambientale. «Ci sono persone che stanno distruggendo la Terra – ha gridato il ragazzo – Tutti gli artisti vi dicono di pensare alla Terra, tutti gli artisti devono pensare alla Terra, ecco perché l’ho fatto. Pensate al Pianeta».

Fortunatamente, il dipinto della Monna Lisa non ha subito danni perché protetta da una teca di vetro e il ragazzo autore del gesto vandalico è stato bloccato dalla sicurezza del Museo e dalla polizia francese. Il video, ripreso da molti visitatori del museo è diventato virale.

L’uomo dunque ha motivato il suo atto vandalico come un gesto per sensibilizzare il mondo sull’ambiente. Ma a che scopo? Gesto folle? Solo esibizionismo?

Si attendono i commenti del Louvre che non è ancora intervenuto in merito alla vicenda.

Non è d’altronde la prima volta che la Gioconda viene danneggiata: negli anni ’50 il quadro era stato attaccato con dell’acido che aveva corroso una parte del supporto e, sempre in quel periodo era stato lanciato un sasso contro la teca aggiunta come protezione causando il distaccamento di parte della pittura a olio nella zona superiore.