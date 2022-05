L’intuizione di Duchamp, una raccolta di testimonianze dalle principali testate

Il 29 aprile, nella cornice dell’Accademia di Francia – Villa Medici a Roma, è stato presentato il documentario L’intuizione di Duchamp, scritto e diretto da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art. Il lungometraggio è andato in onda il 6 maggio su Rai5 nell’ambito della rassegna Art Night e da quella data è disponibile Rai Play.

Come si evince dal titolo, il lungometraggio prende ispirazione dalla figura di Marcel Duchamp, dalla sua straordinaria eredità e da come il suo lavoro rivoluzionario, il suo leggendario cambio di prospettiva, abbia segnato per sempre il percorso e l’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea. A partire da questa svolta concettuale che ha condizionato la produzione artistica contemporanea, il film arriva a parlare dell’attuale situazione artistica.

Ecco una raccolta di testimonianze e articoli delle testate che si sono occupate dell’evento e del film, dando ampio spazio a un documentario che mette in valore non soltanto l’arte concettuale ma anche le giovani generazioni di artisti che lavorano sodo per promuovere il loro lavoro e che per questo necessitano di tutti i sostegni possibili da parte del mondo della cultura e delle istituzioni.

AdnKronos



Download “Un vero e proprio viaggio nel talento attraverso la testimonianza di quattro artisti come Elena Bellantoni, Corinna Gosmaro, Eugenio Tibaldi e Gian Maria Tosatti, a cui si accompagnano le voci di due curatori di fama internazionale come Renata Cristina Mazzantini, curatrice di Quirinale Contemporaneo, e Sam Stourdzé, Direttore dell’Accademia di Francia a Roma, Villa Medici che integrano la storia spiegando l’evoluzione dell’arte anche nel rapporto con le grandi istituzioni pubbliche”



www.adnkronos.com

LaPresse



“Una narrazione che lega il cambio di prospettiva che ha fatto di Duchamp l’anticipatore per eccellenza alle nuove generazioni di artisti contemporanei”.

“Un film che ha per filo rosso il “Talent Prize”, il concorso dedicato agli artisti emergenti, fondato da Guido Talarico 14 anni fa e che oggi conta 10mila artisti iscritti”.



www.lapresse.it

Download

Askanews



Download “Il documentario nasce da una partnership tra FAD e Lilium Distribution che si basa sulla volontà comune di dare vita in modo continuativo a produzioni culturali qualitative, da distribuire anche all’estero”.



www.askanews.it

Agenzia CULT

“Un racconto originale, ricco di immagini spettacolari e capace di dar vita ad una narrazione che ben rappresenta la diversità di stili, generi, ambienti e contaminazioni”.



www.agenziacult.it Download

IL MESSAGGERO

Download “Difficile ma non di certo impossibile rendere accessibile il genio dell’arte moderna e contemporanea Marcel Duchamp. Lo ha fatto con un eccellente risultato Guido Talarico, editore e giornalista esperto di arte contemporanea con L’intuizione di Duchamp“.

Ed ecco di seguito invece la Rassegna stampa dei quotidiani online:

ANSA

L’intuizione di Duchamp di Talarico, Storia di una rivoluzione

IL SOLE 24 ORE

“L’intuizione di Duchamp”, influenza del genio su artisti di oggi

IL SUSSIDIARIO

L’INTUIZIONE DI DUCHAMP/ Su Rai 5 il documentario di Guido Talarico

ASKANEWS

“L’intuizione di Duchamp”, film sull’eredità del genio francese

EXIBART

L’intuizione di Duchamp e la svolta dell’arte contemporanea: Art Night su Rai5

FINESTRE SULL’ARTE

Art Night: il genio creativo di Marcel Duchamp e la sua eredità nelle nuove generazioni di artisti contemporanei

THE PARALLEL VISION

“L’intuizione di Duchamp”, fuori il documentario di Talarico

EVENTI CULTURALI

L’INTUIZIONE DI DUCHAMP Il pensiero creativo che innova il talento Il documentario scritto e diretto da Guido Talarico in onda il 6 maggio su Rai 5

CINECORRIERE

L’INTUIZIONE DI DUCHAMP: SU RAI 5, VENERDÌ 6 MAGGIO ALLE 21.15, IL LUNGOMETRAGGIO IDEATO E REALIZZATO DA GUIDO TALARICO

ARTE.IT

I nuovi talenti protagonisti di Art Night

RAI RADIO LIVE

Non solo performing arts

ABOUT ART ONLINE

L’arte altrove. Nel segno di Duchamp. Un documentario di Guido Talarico

AVANTI ONLINE

Marcel Duchamp, Il pensiero creativo che innova il talento