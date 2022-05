BASE Milano alla design week, un laboratorio sperimentale per ridisegnare il futuro

A Tortona, polo creativo del capoluogo lombardo, fa da sfondo alla nuove edizione del Fuorisalone, da titolo Tra spazio e tempo. I designer invitati a prendere parte all’iniziativa vengono invitati a riflettere sui concetti di Spazio e tempo in quanto esprimono due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento.



Il design diventa quindi in questa occasione di conferma della preminenza della design week milanese, come uno dei più importanti appuntamenti al mondo per la design Industry. La ripartenza dell’edizione dello scorso settembre ha dimostrato quanto infatti l’incontrarsi in presenza rappresenti un valore essenziale per la riuscita dello scambio per cui un’iniziativa come questa prende corpo.

In occasione del Fuorisalone, dal 6 al 12 giugno, 2022 BASE presenta la seconda edizione di We Will Design: un laboratorio sperimentale con designer da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali e giovani studenti per immaginare, attraverso il design, nuovi strumenti, pratiche ed esperienze come risposta alle tante contraddizioni del presente. Economia circolare, biodiversità, processi di co-progettazione, nuovi approcci all’apprendimento e dispositivi individuali saranno al centro dei tre macro-progetti a cura di BASE per il Fuorisalone.

In queste giornate di fermento l’impegno di BASE però non si arresta solo all’esposizione principale: la guesthouse casaBASE si trasforma col progetto Temporary home in una residenza dove cinque designer internazionali provenienti da Francia (Goliath Dyèvre), Germania (Rebecca Schleder), Olanda (Joppe Broers) e Inghilterra sono chiamati a sviluppare i propri progetti e a lavorare su nuovi modi di abitare il futuro.