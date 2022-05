Dalle galassie agli spazi della politica, l’arte ormai non ha più barriere e viene accolta anche nei luoghi più lontani da quelli a lei deputati. A partire dal 9 giugno il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), grazie a un’iniziativa del Ministro Enrico Giovannini, spalanca le porte a opere pittoriche, scultoree e installative proprio nella sede del Mims. Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di valorizzare alcune opere di affermati artisti e artiste che verranno affidate al Ministero di Porta Pia in comodato gratuito.

Già dal 2019 le istituzioni hanno fatto un importante passo verso l’arte contemporanea grazie all’iniziativa Quirinale Contemporaneo, curata da Renata Cristina Mazzantini, nata con l’obiettivo di mostrare al pubblico l’eccellenza della creatività italiana.



Anche quello del Mims è un progetto al quale gli artisti e le artiste hanno aderito con entusiasmo, condividendo in un’ottica di valorizzazione la loro arte, che sarà ospitata in alcuni uffici di Villa Patrizi e ammirata da centinaia di dipendenti e ospiti. Verranno infatti esposti non solo artisti del periodo repubblicano ma anche nuove acquisizioni che mirano ad arricchire le collezioni storiche già presenti in sede.



Tra gli artisti di prestigio che hanno aderito all’iniziativa ci sono: Chiara Dynys, Giosetta Fioroni, Giovanni Frangi, Emilio Isgrò, Massimo Listri, Giulia Napoleone, Alessandro Papetti, Paola Pezzi, Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro, Pietro Ruffo, Sissi, Guido Strazza e Grazia Varisco sono state installate all’ingresso dell’edificio, negli ambienti di rappresentanza, nella stanza del Ministro e negli uffici dello staff di Gabinetto, nei corridoi e negli spazi di accoglienza degli ospiti, che potranno così apprezzarne il fascino durante la loro permanenza.

Per consentire agli interessati di accedere alla mostra, il Mims organizzerà visite guidate periodiche su prenotazione.

Il 9 giugno alle ore 11:00, in particolare, si terrà al Mims l’evento di inaugurazione dell’esposizione alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, delle Autorità, degli artisti e dei rappresentanti dei media. Qui tutte le info.