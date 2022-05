Il 13 maggio alle 18.00, nell’area talk di Arte Fiera, nell’ambito dell’incontro sul tema Arte e responsabilità sociale, viene presentata l’opera NINO, disegnata da Michele De Lucchi e Alberto Nason con un legno progettato da Ettore Sottsass per ALPI. Si tratta di un mobile che custodisce il libro d’artista Museum, firmato e datato da Nino Migliori, realizzato in copia unica dalla rilegatrice d’arte Sandra Varisco. Le copie delle immagini contenute, esposte per la prima volta presso Museo Civico Archeologico di Bologna, rappresentano l’intero corpus di 596 ritratti scattati al buio a lume di fiammifero da Nino Migliori, nel suo studio di via Elio Bernardi, 6, tra il 2016 e il 2021. Una raccolta composta da 12 volumi ognuno dei quali contiene 5 leporelli che proteggono e conservano 10 fotografie ciascuno: 60 leporelli per un totale di 596 foto. I 12 contenitori sono accompagnati da un fascicolo di 32 pagine stampato e rilegato ad arte su cartoncino identico ai leporelli, che contiene tutti i nomi e la loro collocazione, consentendo un rapido accesso ad ogni fotografia.

Il lavoro di Varisco mette al centro l’arte minuziosa della rilegatura di lusso, una forma d’arte che negli ultimi anni ha vissuto un nuovo rinascimento ma che è da pochi praticata. Le sue opere sono il frutto di un lungo lavoro, acquisito in anni di esperienza diretta sul campo, soprattutto all’estero, dove in passato ha svolto un’esperienza a Madrid nella bottega di un restauratore di libri. «In Italia – ha affermato Varisco in un’intervista qualche anno fa su Adnkronos c’è un enorme patrimonio di volumi antichi ma non c’è la possibilità di aggiornarsi o studiare, come in Spagna o in Francia, sulla rilegatura contemporanea». Per questo, dopo la Spagna, Varisco va a in Svizzera, al Centro del bel libro, scuola di formazione che valorizza proprio il lavoro sulla carta, òa rilegatura di libri e del design.

Il volume photo credits yuliya galycheva

Unendo negli anni la sua passione per la pittura, Varisco produce una serie di opere che uniscono al fascino della contemporaneità, il lavoro tradizionale dell’artigianato, in un connubio prezioso e raro che oggi è difficile da incontrare.

Le foto originali della mostra, il libro d’artista Museum e il mobile NINO compongono l’opera d’arte che, nel suo insieme, verrà assegnata da doutdo a fronte di una donazione destinata all’Associazione Amici della Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli di Bologna, organizzazione non profit che opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie inguaribili, i cui servizi d’eccellenza sono completamente gratuiti, sostenuti grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e ai donatori che sostengono progetti culturali come questo.