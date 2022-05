La Quadriennale di Roma, in occasione dei suoi 95 anni, promuove, sotto la direzione artistica di Gian Maria Tosatti, Storie del XXI secolo, un ciclo di appuntamenti sulla storia dell’arte italiana del XXI secolo a cura di Ludovico Pratesi. Il ciclo di incontri prevede 18 appuntamenti che si svilupperanno tra maggio e dicembre 2022, con 9 incontri di circa 60 minuti ciascuno sia online che in presenza a villa Carpegna e 9 percorsi di visita in studi di artisti, collezioni e spazi per l’arte contemporanea.

Il ciclo, dedicato a collezionisti, mecenati, curiosi e appassionati si divide in due parti: la prima (tra maggio e luglio 2022) è dedicata a un inquadramento di contesto sull’arte italiana degli ultimi vent’anni, mentre la seconda (tra settembre e dicembre 2022) si incentra sull’approfondimento di alcune figure emblematiche. Il coordinamento scientifico è affidato a Ludovico Pratesi, che condurrà gli incontri con la partecipazione di artisti e curatori ospiti.

Ludovico Pratesi

Il programma di Storie del XXI secolo sarà presentato da Gian Maria Tosatti e Ludovico Pratesi il prossimo 9 maggio alle ore 19.00 in una diretta open sul canale YouTube della Quadriennale. Si partirà poi il 26 maggio con il primo incontro frontale, riservato agli iscritti.

Storie del XXI secolo è associato al programma di membership Amici della Quadriennale. Per gli under 35, diventare amico della Quadriennale e poter partecipare a Storie del XXI secolo ha un costo di 150 euro all’anno. Per gli amici over 35 il costo è di 250 euro all’anno. Gli amici sostenitori potranno dimostrare il loro doppio interesse verso l’Istituzione e i suoi programmi con 500 euro all’anno. A tutti gli Amici, verrà spedita una copia delle pubblicazioni edite dalla Quadriennale nell’anno in corso.

Su www.quadriennalediroma.org il modulo per iscriversi. Per le modalità di svolgimento, online e in presenza, tutte le informazioni su: quadriennalediroma.org/amicidellaquadriennale