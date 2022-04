Una nuova rubrica, Neviìm, nasce nell’ambito di Fatima, la newsletter sul mondo visto con gli occhi del mondo dell’arte. Tre curatori sono stati invitati a sviluppare altrettanti progetti curatoriali, in linea con lo stile e il lessico della newsletter lanciata nel 2020. Per ogni progetto, ogni curatore, elevato al ruolo di “profeta” ha selezionato tre termini dal mondo del sacro, creando un’esposizione virtuale sotto il formato della newsletter. Attraverso collettive o personali, i profeti hanno dialogato con una serie di artisti invitati, che si sono messi in gioco prestando a Neviìm i loro lavori o creandone di nuovi appositamente per Fatima.

Il primo profeta chiamato a intervenire sulla piattaforma è Saverio Verini, che per il capitolo #1 di Neviìm ha programmato tre uscite. I termini che ha selezionato come linee guida sono: INDULGENZA, GLORIA ed EUCARISTIA.

Il risultato è una comunione di contenuti testuali e visivi che sono fruibili ai lettori sul sito fatimamgzn.substack.com. La prima newsletter del progetto è dedicata alla parola INDULGENZA e raccoglie i lavori di Valerio Nicolai, Giuliana Rosso e Federica Di Pietrantonio selezionati dal primo profeta.

FATIMA

Fatima è una newsletter dedicata all’arte contemporanea che condivide con i suoi iscritti contenuti ipertestuali, approfondimenti e immagini sul mondo visto con gli occhi del mondo dell’arte. Partendo da notizie, immagini, meme, video, suggestioni e inciampando in fatti più o meno noti e apparizioni improvvise sul web, Fatima offre una visione marginale sul mondo, lavorando sul confine artificiale fra realtà e arte. Gli spunti che il progetto mette a disposizione dei lettori sono delle “apparizioni” di contenuti che, proprio come il logo di Fatima, richiedono uno sforzo per essere messe a fuoco. Il progetto gioca infatti su questa ambiguità terminologica e visiva di natura mistica, sia sul piano del significato che della grafica, per porre l’attenzione su come sia fondamentale una lettura più attenta per scoprire i rimandi inaspettati, le invasioni semantiche e i collegamenti insoliti nascosti dietro a ogni cosa. Il termine stesso apparizione, inoltre, fa appello alla dimensione ascetica e ideale dell’arte ma richiama anche il nome Fatima, città del Portogallo nota per le molteplici epifanie dell’omonima Madonna. Fatima è un progetto a cura di Francesco Angelucci e Fabrizia Carabelli, storici dell’arte, giornalisti e redattori di Inside Art. Il progetto grafico è stato realizzato dallo studio Co-Co.

*Saverio Verini è curatore di progetti espositivi, festival, cicli di incontri legati all’arte e alla cultura contemporanea. Ha collaborato con istituzioni quali Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, MACRO, Quadriennale di Roma, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, American Academy in Rome, Civitella Ranieri Foundation, la fiera ArtVerona. Attualmente si occupa del coordinamento mostre della Fondazione Memmo di Roma. Collabora con riviste di settore e scrive testi critici in occasione di mostre personali e collettive in musei, gallerie private e altri spazi espositivi. Nel 2018 ha pubblicato per PostmediaBooks la monografia Roberto Fassone. Quasi tutti i racconti.

È possibile leggere la newsletter online su fatimamgzn.substack.com oppure iscriversi per riceverla via mail utilizzando lo stesso link al sito, dove sono in archivio anche le puntate finora pubblicate e seguire Fatima su ig: www.instagram.com/fatima_mgzn/