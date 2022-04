Stefano Boeri (foto © Gianluca Di Ioia)

Stefano Boeri è ancora Presidente della Fondazione La Triennale di Milano. A confermare la nomina con unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, nominato a sua volta con decreto del Ministero della Cultura che si è riunito il 5 aprile.

«Ringrazio il CdA per la fiducia – ha affermato Boeri – Nei prossimi quattro anni lavoreremo per consolidare il percorso fatto finora, perché Triennale sia sempre di più un riferimento internazionale per la cultura contemporanea, uno spazio di dialogo, scoperta e discussione capace di coinvolgere le voci più influenti e innovative del nostro presente. Il mio impegno – e quello di tutto il CdA – saranno rivolti a promuovere una sempre maggiore inclusività, perché la diversità e la molteplicità di punti di vista rappresentano una straordinaria ricchezza per tutti. Oltre agli appuntamenti con le prossime Esposizioni Internazionali del 2022 e del 2025, uno dei momenti centrali del prossimo quadriennio sarà la celebrazione del centenario di Triennale nel 2023, per il quale prevedremo un programma speciale di attività. Un ringraziamento particolare va ai Consiglieri uscenti Enzo Manes, Elena Tettamanti e Carlo Edoardo Valli che hanno contribuito attivamente alla crescita di Triennale in questi anni”.

Durante la riunione, il CdA ha dato mandato al Presidente di aprire anche la fase di selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’istituzione. Il Direttore andrà a prendere il posto di Carlo Morfini.

info: www.triennale.org