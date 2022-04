Palazzo Santa Chiara a Tropea ospita dal 9 aprile al 26 giugno 2022 la personale dell’artista Vinicio Momoli. L’esposizione, dal titolo Timeless. Manufatti di un futuro passato, curata da Emanuele Bertucci, patrocinata dal Comune di Tropea e promossa dall’Associazione Arte è Cultura, presenta al pubblico le opere dell’artista padovano, personaggio eclettico fortemente influenzato nella sua carriera dalle avanguardie parigine e newyorkesi. I suoi numerosi viaggi in Europa e Oltreoceano hanno contribuito a formare il suo linguaggio espressivo portandolo verso il pensiero minimalista e poverista. Le sue opere sono l’emblema del raggiungimento della semplicità di forma – materia – colore e tendono a un’indagine dello spazio seguendo il sentiero già percorso dallo Spazialismo di Lucio Fontana fino ad arrivare al superamento definitivo dei supporti tradizionali. Oltre il minimalismo, negli anni ’80 la ricerca di Momoli si è aperta anche a installazioni ambientali e sculture polimateriche.

La mostra calabrese è fortemente voluta dal Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che ha inserito l’evento all’interno di un ricco programma artistico/culturale previsto in città per tutto il 2022, in continuità con l’impulso culturale che da qualche anno sta investendo Tropea grazie all’Amministrazione guidata dal sindaco Macrì. I lavori di Momoli vengono esposti nell’ex convento delle Clarisse, nel complesso monastico di Santa Chiara,in pieno Centro Storico, in un interessante dialogo tra arte antica e contemporanea. Il 9 aprile dalle 17.00, in occasione della conferenza stampa della mostra saranno presenti l’artista Vinicio Momoli, il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, il curatore della mostra Emanuele Bertucci e il Critico d’Arte Luigi Polillo e sarà presentato in catalogo edito da Mediano Editore realizzato appositamente per la mostra.