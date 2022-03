Il 24 marzo, nella Sala Auditorium del MAXXI a Roma, è in programma la Cerimonia conclusiva delle Celebrazioni del Centenario della nascita di Bruno Zevi a cura della Fondazione Bruno Zevi e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Bruno Zevi. Romano di nascita e di origine ebraica, Bruno Zevi, oltre a essere stato per 30 anni docente di Storia dell’architettura nelle Università di Venezia della Sapienza, ha avuto un ruolo fondamentale nel dibattito architettonico nazionale del dopoguerra. Tante sono state le iniziative promosse dal 2018, anno del Centenario della nascita di Zevi, a oggi. E ora un evento finale si pone come momento per presentare le ultime iniziative e le pubblicazioni del Centenario. Con la moderazione di Pietro Barrera, Segretario Generale Fondazione Maxxi, e i saluti di Antonio Tarasco, Dirigente del Servizio II – MiC -Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, e Adachiara Zevi, Presidente della Fondazione Bruno Zevi, l’incontro vedrà avvicendarsi i curatori delle varie iniziative.

In particolare saranno presentati:

– il saggio vincitore del Premio Bruno Zevi – XIII edizione: Irit Carmon Popper, Con gli occhi da architetto e l’anima da artista. Marcel Janco e la colonia di artisti Ein Hod.

– le riedizioni degli scritti di Bruno Zevi editi da Bompiani, Castelvecchi, Einaudi, La Giuntina, Marsilio e Quodlibet

– gli atti del convegno Bruno Zevi e América Latina tenutosi a San Paolo del Brasile il 27 e il 28 settembre 2018, a cura di Maria Argenti e Francesca Sarno

– il volume Una guida all’architettura organica, a cura di Giovanni D’Ambrosio e Luca Guido (Iacobelli Editore, febbraio 2021).

– il volume Biagio Rossetti secondo Bruno Zevi, che racconta sia la mostra, tenutasi a Roma dal 15 novembre 2018 all’11 febbraio 2019 nella sede della Fondazione Bruno Zevi, sia il convegno svoltosi il 23 maggio 2019 nel Salone d’Onore di Palazzo Tassoni a Ferrara

– il documentario Bruno Zevi: architettura come profezia, a cura di Luca Guido (2021). Che offre una panoramica della vita di Bruno Zevi e della sua opera prendendo liberamente spunto dal libro Zevi su Zevi. Architettura come profezia (1993).

Nel corso dell’evento verrà inoltre distribuita una pubblicazione che racchiude tutte le attività svolte nel corso del triennio 2018-2021, in occasione del Centenario della nascita di Bruno Zevi.

Info: www.fondazionebrunozevi.it | [email protected]