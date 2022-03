L’universo femminile in mostra da SU ARTE Gallery

SU ARTE Gallery a Roma apre le porte a una nuova mostra dal 22 marzo al 30 aprile. Scent Of a Woman, Profumo di Donna, è il titolo della collettiva che vede come protagoniste cinque artiste in un dialogo eterogeneo ma ricco di rimandi. Francesca Bonanni, EPVS, Delfina Giannattasio, Silvia Sasso e Anita Vigl i nomi delle artiste che con la loro creatività rendono omaggio nello spazio romano alla creatività femminile. La rassegna, curata da Chiara Castria e Paola Quaquarelli, dà spazio alle loro voci fatte di riflessioni efficaci e di ricerche estetiche delicate.

«La mostra – racconta la curatrice Chiara Castria – è il risultato delle tante sfaccettature e approcci per affrontare le complessità dell’universo femminile».

I ritratti di Francesca Bonanni sono ritratti femminili, opere realistiche che paiono fotografie per la loro cura del dettaglio, mentre le opere di EPVS sono un tripudio di colori applicati su stampe digitali e plexiglass. Ancora Delfina Giannattasio che espone lavori materici al cui centro c’è il costante equilibrio tra spazio interiore ed esteriore e Silvia Sasso che pone come fulcro della sua riflessione artistica esili figure femminili in lotta con la loro fisicità. Infine le opere di Anita Vigl, fatte di sfumature e trame sottili sono il segno del percorso di evoluzione e trasformazione della donna.

SU ARTE Gallery

via del Pozzetto 118, Roma

Dal 22 marzo al 30 aprile 2022

opening 22 marzo, ore 19.00