Santomanifesto presenta ANIMALIA di Valentina De Martini

Santomanifesto inaugura ANIMALIA di Valentina De Martini, fino alle 21.00. La casa editrice che collabora con artisti, grafici e designer si prefigge come obiettivo quello di far entrare nelle case delle persone l’arte a partire dallo strumento più popolare del 900′: il Manifesto.

Riproduzioni di opere d’arte, vecchie réclame, nuove grafiche, locandine fino ad arrivare ai manifesti degli street artist più attivi compongono un ampio repertorio, costantemente aggiornato. Del Progetto ANIMALIA di Valentina De Martini sono acquistabili quattro manifesti: C’è una pecora nella mia stanza, C’è una tigre nella mia stanza, C’è un asino nella mia stanza e C’è un elefante nella mia stanza. Quest’ultima è scelta per essere esposta nella sua versione originale, durante l’inaugurazione.

Valentina De Martini, classe 1963, dopo il diploma allo IED lavora per diversi anni a fianco di Franco Montanarini Fontana. L’interesse per il colore e le stampe dei tessuti la conduce a Londra alla Leonard Pardon’s School of Decoration dove approfondisce le arti decorative. Rientrata a Roma, si dedica per circa 13 anni alla decorazione d’interni, affinando il senso del colore, della forma e dello spazio.

Nel 2002 la svolta. Abbandona definitivamente la decorazione per dedicarsi esclusivamente alla realizzazione di una lunga serie di quadri dallo stile personale, che si propongono di unire il linguaggio della moda a quello delle emozioni attraverso i colori.

Proprio i colori sono il nodo nevralgico del progetto ANIMALIA di Valentina De Martini: gli animaliI sono i soggetti principali, dipinti con colori vivaci, che non hanno in natura (o molto raramente) ma che l’artista associa rendendo lo spettatore partecipe delle sue fantasie cromatiche.

www.santomanifesto.it

Santomanifesto

ANIMALIA, di Valentina De Martini

Mercoledì 23 marzo ore 18:00