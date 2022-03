Strange rage, il nuovo graphic novel di Giorgia Kelley

«Questa città è a forma di lavoro». L’espressione riportata sulla quarta di copertina di Strange rage, graphic novel scritto e disegnato da Giorgia Kelley per Rizzoli lizard, esprime al meglio un concetto che, soprattutto a seguito dell’emergenza pandemica, in molti si sono trovati a ripetere come un mantra: lavorare per vivere o vivere per lavorare? Inserendo questa frase nella ricerca di Google si schiude un mondo. E così subentra l’interrogativo successivo: cosa ci faccio qui? Domanda, anche questa, alla quale cercano di dare risposta i protagonisti di un racconto diretto e senza fronzoli, una storia che comprime in alcune ore di vagabondaggio notturno un originale e non banale romanzo di formazione.

Poco tempo? Troppo? Cominciamo con l’affermare che Strange rage è un graphic novel in bianco e nero – copertina e quarta di copertina a colori, brossurato, 17 euro – nel quale le pagine non sono numerate (160, per essere precisi). Un aspetto banale? Forse, però nell’accingersi a chiudere il volume – oppure a riaprirlo – la (piacevole) scoperta sta tutta nell’idea di riprendere il cammino a fianco delle due giovani amiche protagoniste, Gloria e Anna, lasciandosi guidare dalla penna e dalla matita di Giorgia Kelley (classe 1989, lavora come traduttrice per l’editoria, diverse università e varie aziende di e-commerce).

Le ragazze – che condividono l’avversione contro chi indossa magliette di rock band (e qui, ironizziamo, la simpatia viene meno) – sono soprattutto legate dal loro recente passato. La ragione? Entrambe hanno abbandonato da qualche anno l’Italia per cercare migliore fortuna a Manchester, in Inghilterra (“all’epoca partire sembrava una missione suicida”). Una sera, nel corso dell’ennesima festa tutt’altro che divertente, le due incontrano Leo, anche lui expat italiano. Cominciano a scrutarsi. A conoscersi. All’improvviso una giovane inciampa e fa volare il suo bicchiere di vino rosso sull’immacolata maglietta di Gloria: è una ragione più che valida per alzare i tacchi e andarsene.

Con il pretesto di recarsi in un centro commerciale aperto 24/7 per acquistare una nuova t-shirt (“vado, la ricompro e torno”) i tre si incamminano in un viaggio nel pieno della notte, senza una meta precisa (“ti facciamo conoscere la tua nuova città”, si rivolgono a Leo), raccontandosi a turno le rispettive esperienze: i motivi per i quali hanno abbandonato il nostro paese, i primi contatti con gli inglesi (“ho conosciuto gente e ad alcuni mi sono affezionata. Ad altri no”), l’urgenza di affrancarsi dalla propria famiglia (“che fatica, dover trovare casa, lavoro, avere i soldi contati”) per crescere davvero e farsi una vita propria.