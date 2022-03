Momenti di paura quelli vissuti al Museum of Modern Art (Moma) di New York nel centro della Grande Mela. Due donne sono state vittima di aggressione sotto gli occhi del pubblico del museo durante il pomeriggio di sabato 13 marzo. Il museo riprende la sua regolare attività dopo due giorni di chiusura straordinaria in seguito ai sanguinosi fatti, il 15 marzo 2022.

Le donne, dopo essere state accoltellate nell’atrio del Moma sono state trasferite d’urgenza al Bellevue Hospital ma sono attualmente fuori pericolo. Il sospetto, un uomo di 60 anni di nome Gary Cabana, è entrato nel museo nel tardo pomeriggio armato, dopo che il suo nome era stato inserito nella black list del museo a causa di due episodi di cattiva condotta.

Un video di sorveglianza rilasciato dal dipartimento di polizia mostra Cabana che entra dall’ingresso del cinema del museo sulla 53esima Strada Ovest e salta oltre il bancone prima di accoltellare due impiegati, entrambi di 24 anni, mentre una guardia gli lancia degli oggetti. Cabana ha pubblicato poi una serie di messaggi deliranti su Facebook il 13 marzo in cui affronta l’incidente, affermando di essere stato colto alla sprovvista dalla sua espulsione dal museo, e fa riferimento al fatto di avere un disturbo bipolare.