Una riflessione sul tempo e sull’uomo, un’indagine sul processo esistenziale che non lascia esluso alcun individuo è quella presente nel nuovo progetto espositivo del Contemporary Cluster dei Palazzo Brancaccio, Ontica.

Dal 17 marzo 2022 nella cornice dello spazio espositivo di Via Merulana vengono esposte le opere di Marco Emmanuele, Valerio di Fiore, Luca Petti e Giusy Pirrotta. Giacomo Guidi, curatore dell’esposizione, raccoglie gli sguardi di quattro artisti per esplorare da differenti prospettive l’entità che da sempre spaventa l’essere umano che di fronte allo scorrere del tempo si trova a dover prendere coscienza della propria caducità. .

La mostra Ontica esplora il rapporto tra essere e tempo ed esprime questi temi nella reinterpretazione degli artisti in mostra, ponendo l’essere e il suo tempo al centro della narrazione come un’accettazione del vedere, un percorso che mette in scena l’essere nella sua funzione più naturale e spontanea: esserci e manifestarsi nel tempo presente

«Questo precorrere non è altro che il futuro unico e autentico del proprio esserci. Nel precorrere l’esserci è il suo futuro, e precisamente in modo da ritornare, in questo essere futuro, sul suo passato e sul suo presente. L’esserci compreso nella sua estrema possibilità d’essere, è il tempo stesso e non è nel tempo» è con queste parole che Martin Heidegger descrive l’inarrestabile flusso sotto il quale tutto si piega che, nell’opera Essere e tempo, ne ha fatto uno dei cardini del suo pensiero, divenendo fulcro della ricerca intorno al significato dell’esistenza umana.

Secondo il filosofo, la via per conoscere l’essere – sein – passa attraverso l’Esserci – Dasein -, cioè l’uomo, in quanto ente che gode e vive del suo stesso essere. L’Esserci può conoscersi e comprendere solo attraverso il proprio essere. L’indagine ontica di Heidegger ruota intorno alla ricerca costante di un autentico senso dell’essere, inteso come l’unico davvero esistente, in sé stesso e nel tempo, assumendo come imprescindibile per l’uomo l’esistenza, che ne determina la sua essenza

Info: https://www.contemporarycluster.com/

Ontica, a cura di Giacomo Guidi

17 marzo 2022 – 17 aprile 2022

Contemporary Cluster

Via Merulana 248