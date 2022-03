London Calling, il meglio dell’arte londinese in mostra a Palazzo Cipolla

Palazzo Cipolla si prepara a ospitare dal 17 marzo al 17 luglio London Calling: British Contemporary Art Now. From David Hockney to Idris Khan, una mostra che attraverso oltre 30 opere riunisce il lavoro di 13 grandi artisti britannici di diverse generazioni per i quali Londra ha avuto un ruolo fondamentale. Una serie di personaggi noti a tutti nati tra il 1937 e il 1978 tra cui figurano David Hockney, Michael Craig-Martin, Sean Scully, Tony Cragg, Anish Kapoor, Julian Opie, Grayson Perry, Yinka Shonibare, Jake e Dinos Chapman, Damien Hirst, Mat Collishaw, Annie Morris e Idris Khan.

Artisti d’eccellenza, che sono nati a Londra o che a Londra si sono trasferiti nell’arco della loro formazione, che hanno contribuito con il loro lavoro a posizionare Londra tra le capitali più innovative dal punto di vista artistico. Si tratta di figure che hanno messo le loro radici in una Londra di inizio anni Sessanta, quando le trasformazioni economiche e sociale stavano investendo la capitale che sarebbe diventata di lì a breve uno dei poli indiscussi dell’arte contemporanea.

Partendo dal più anziano, David Hockney, fino a giungere al più giovane, Idris Khan, il percorso espositivo propone uno spaccato dell’attuale scena artistica londinese attraverso una serie di opere iconiche selezionate dai curatori Maya Binkin e Javier Molins in collaborazione con gli artisti stessi. Ideata dalle collezioni/studi personali degli artisti, la mostra è supportata da gallerie e collezioni internazionali come Gagosian Gallery, Goodman Gallery, Galerie Lelong, Lisson Gallery, Modern Forms, Victoria Miró Gallery, Galerie Thaddaeus Ropac, Sean Kelly Gallery, New York, Tim Taylor Gallery, London, Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea.

La varietà degli artisti presenti consente, inoltre, di contemplare tecniche compositive assai diverse tra loro, come pittura, scultura, disegno, ceramica, fotografia, video e molto altro, esprimendo una molteplicità di temi quali la vita quotidiana, il confino, l’esplorazione dell’essere umano, il paesaggio, la politica, la religione, la storia dell’arte, la letteratura, la musica, il genere, la violenza o il rapporto tra la vita e la morte.

La mostra è promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ed è realizzata da Poema con il supporto organizzativo di Comediarting e Arthemisia.