Un messaggio di pace che supera ogni limite di tempo e spazio è quello di IMAGINE PEACE. L’iconica artista Yoko Ono torna cinquantatré anni dopo Bad-in, con una nuova serie di interventi su scala mondiale che si accodano all’appello di pace in questo tragico momento di crisi. L’iniziativa viene realizzata dall’artista in collaborazione con la galleria britannica Serpentine e con il sostegno della piattaforma CIRCA. Per tutto il mese di marzo alle 20.22 la nitida scritta luminosa nera su fondo bianco “Imagine Peace” chiama alla presa di coscienza dell’orrore della guerra in atto.

Milan, Luxottica, Piazzale Cadorna IMAGINE PEACE by Yoko Ono © CIRCA

L’immaginario a cui la figura di Yoko Ono si è sempre associata è quello legato all’attivismo e alla lotta contro ogni forma di violenza. Restano ancora oggi impresse nella mente le immagini della protesta che l’artista, insieme al suo compagno John Lennon, ha realizzato contro la guerra in Vietnam nel 1969 in due camere d’albergo nelle città di Amsterdam e Montréal. In quell’occasione, storpiando ironicamente il termine sit-in, la coppia decide di utilizzare l’altissima esposizione mediatica di cui godevano per trasformare la celebrazione del loro matrimonio in una protesta non violenta capace di raggiungere ogni regione del globo.

Il principio si ripete ancora oggi. L’indiscusso mito incarnato nella persona di Yoko Ono segue ancora lo stesso fil Rouge. Immaginare un mondo nuovo in cui il valore della pace supera il peso di ogni conflitto è il fulcro della nuova operazione messa in atto in alcune delle più importanti piazze del mondo in cui schermi luminosi, di solito affollati da annunci pubblicitari, sospendono la loro usuale attività per fare eco all’immorale messaggio di pace e fraternità contenuto nelle parole del brano Imagine di Lennon.

Seoul, COEX K-POP Square IMAGINE PEACE by Yoko Ono © CIRCA

L’artista giapponese realizza l’operazione con lo scopo benefico di devolvere l’intero guadagno ricavato dalla vendita di una serie limitata di stampe in vendita a 100 sterline sulla piattaforma CIRCA.ART al Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze delle Nazioni Unite (CERF), che in queste ore si sta impegnando a sostenere la popolazione vittima dei bombardamenti in Ucraina.

La lista completa delle piazze dove compare il messaggio:

20:22 GMT, LONDON, PICCADILLY LIGHTS

20:22 CET, BERLIN, LIMES, KURFÜRSTENDAMM

20:22 PST, LOS ANGELES, PENDRY WEST HOLLYWOOD

20:22 ACT, MELBOURNE, FED SQUARE

20:22 UTC, MILAN, LUXOTTICA, PIAZZALE CADORNA

20:22 EST, NEW YORK, LUXOTTICA, TIMES SQUARE

20:22 KST, SEOUL, COEX K-POP SQUARE

20:22 GMT, ONLINE, CIRCA.ART

Info: https://circa.art/#artwork