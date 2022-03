Art Dubai, la fiera che si svolge negli Emirati arabi, è quasi pronta ad aprire le porte al suo pubblico internazionale. La fiera si svolge dall’11 al 13 marzo 2022 e nella sua 15esima edizione punta tutto sull’innovazione tecnologica.

Dubai si autoproclama “Città del futuro” con un programma di iniziative in cui la fiera si inserisce in maniera perfettamente coerente. Durante il mese di febbraio 2022 infatti, ha aperto il super high-tech Museum of the Future, dove la tecnologia immersiva permette ai visitatori di viaggiare nel tempo fino all’anno 2071 ed esplorare lo spazio. Nello stesso periodo d’esposizione della fiera dedicata alle arti visive in corso anche il Dubai Expo, una vetrina di idee pionieristiche provenienti da 192 paesi partecipanti, che terminerà la sua corsa di sei mesi il 31 marzo.

Anche quest’anno Art Dubai accoglie i visitatori e le gallerie partecipanti nell’abituale location Madinat Jumeirah. Capitalizzando la crescente tendenza degli NFT nel mondo dell’arte, la fiera lancia la sezione Art Dubai Digital per «esaminare il contesto in cui le NFT, le criptovalute, la video arte e la realtà virtuale (VR) sono cresciute dall’ascesa dell’arte digitale negli anni ’80, compresi coloro che stanno aprendo la strada nello spazio delle arti digitali in rapida espansione» afferma l’ufficio stampa di Art Dubai.

Sono diciassette le gallerie e le piattaforme che presentano in questa sezione i loro nuovi progetti. La piattaforma curatoriale NFT MORROW Collective, fondata durante marzo 2021, mostra i lavori di 35 artisti: «Avremo uno schermo dedicato alla VR – spiega la co-fondatrice e curatrice di MORROW Collective, Anna Seaman – che mostrerà gli spazi della nostra galleria attraverso diverse piattaforme metaverse, e siamo anche orgogliosi della nostra scultura fisica al centro dello stand, prodotta tramite stampa 3D da una controparte NFT».

Anche altre sezioni della fiera approcciano per la prima volta il metaverso; Campus Art Dubai, una piattaforma educativa per artisti, presenta opere digitali create dai 12 artisti partecipanti ad Art Dubai. La serie di conferenze del Global Art Forum è dedicata agli artefatti digitali e le criptoeconomie, con l’intento di chiarire al meglio le basi della criptovaluta, dei media digitali e dell’arte NFT.

L’edizione 2022 di Art Dubai si presenta in dimensioni ancora maggiori rispetto alle precedenti, all’iniziativa prendono parte 100 espositori provenienti da 44 differenti paesi, di cui 30 ancora mai presenti nelle edizioni scorse. Un’esperienza nuova e diretta verso le avanguardie del nostro presente è quella che ci si aspetta dalla nuova edizione di Dubai Fair.

Dubai Fair

11 -13 marzo 2022, Dubai