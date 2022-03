Audaces, Fortuna iuvat con le opere di Pier Paolo Celeste e Alessandra Giannitelli, a cura di Simona Capodimonti, ala nuova esposizione presentata da Paola Valori all’interno della galleria Micro arti visive. In esposizione oltre trenta opere, della produzione artistica recente dei due autori, che si confrontano su territori espressivi eterogenei, geometrico figurativo in Celeste e polimaterico e astratto in Giannitelli a tratti figurativo e pop, ma accomunati dal desiderio di sperimentare e mostrarsi nel mondo dell’arte.

«L’incipit vuole essere quindi di buon auspicio. In mostra notiamo due modus operandi, differenti per stile e tecnica: in Pier Paolo Celeste prevalgono linee, numeri, geometrie, all’interno di una ricerca ragionata, mentre in Alessandra Giannitelli risaltano materia, forme, colori in una sperimentazione emozionale. Diversi universi espressivi si conciliano nella bi-personale grazie al potere dell’amicizia, che tutto unisce» spiega la curatrice Simona Capodimonti.

Riferimenti classicisti che guardano alla contemporaneità sono quelli da cui prende corpo l’esposizione che apre al pubblico il 15 marzo 2022. Il titolo della mostra si eredità infatti dalla letteratura classica latina usata anche nell’Eneide di Virgilio, come un’esortazione ad affrontare gli eventi con coraggio così da ottenere il favore del fato. Si incontrano due differenti linguaggi, uno composto ragionato, quello di Celeste, e uno svincolato dalla regola che conversa con la dimensione emotiva dello spettatore, quello di Giannitelli, un duo di opposti che trova nella sua sintesi la perfetta complementarietà nella nuova esposizione di Micro Arti Visive.

Info: https://microartivisive.it/

Audaces, Fortuna Iuvat

15 marzo 2022 – 18 marzo 2022

Micro Arti Visive

Viale Mazzini, 1, Roma