Tremit ante arescit, è questo il nome dell’ultimo progetto espositivo che vede protagonista alla The Gallery Apart, l’artista Dominik Lang (Praga, 1980). In questa nuova esposizione l’artista veste panni dell’architetto di mostre, invitando a partecipare giovani artisti suoi connazionali ai lavori sull’installazione. Nello spazio di Via Francesco Negri, Tremit ante arescit viene presentata al pubblico il 3 marzo 2022. Anna Fiedlerová, Václav Girsa, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Dominik Lang e Anna Ročňová interpretano la mostra e i luoghi di esposizione come un coro dove le diverse voci sono modulate e coordinate per conseguire un risultato omogeneo.

Dominik Lang

Il progetto di Lang intende far instaurare un legame tra tutte le opere in mostra, le quali non vivono indipendentemente dalle altre ma ne sono irrimediabilmente vincolate. Ogni elemento rappresenta singolarmente l’artista che lo ha concepito ma si inserisce nel quadro del ciclo naturale composto nell’intera esibizione. Non a caso il titolo saccheggia la lingua scientifica della botanica per sottolineare la fragilità dei processi naturali che gli artisti in mostra traggono dall’esperienza di vita nei luoghi aperti per trasporli all’interno dello spazio della galleria.

L’esposizione ragiona sui rapporti, sulla complicità e sull’atteggiamento che l’essere umano ha tenuto nei confronti della natura, sempre considerata l’oggetto su cui poter imporre il proprio potere finalizzato al dominio. Un intero universo di processi che non durano più di un battito di ciglia sfuggono allo sguardo lento dell’uomo Questo, per sua disattenzione, ha sempre considerato il mondo che lo circonda solo un’infinita fonte di risorse a cui poter fare riferimento a ogni suo bisogno.

Dominik Lang organizza Tremit Ante Arescit dimostrando il suo immutato interesse per la logica e le modalità del processo di produzione artistica ed espositiva. ideato da Lang, l’allestimento infatti contribuisce alla lettura della mostra quale autonomo ecosistema, con la disposizione delle opere che segue l’andamento architettonico della galleria disposta su tre piani: esattamente come accade quando la natura non è contaminata dalle costruzioni dell’uomo, disponendosi nell’ombra del sottosuolo, alla chiara luce della superficie e, quando è davvero libera, crescere indisturbata fino al cielo.

Info: https://www.thegalleryapart.it/exhibitions/tremit-ante-arescit/

Dominik Lang, Tremit ante arescit

3 marzo 2022 – 22 aprile 2022

Via Francesco Negri 43