Villa medici si conferma polo di scambio interdisciplinare per il settore delle arti. Anche quest’anno all’Accademia di Francia a Roma si svolge il Villa Medici Film Festival che arriva nel 2022 alla sua seconda edizione. Già dalla sua prima edizione, il Festival riunisce a Villa Medici una comunità di autori e cinefili con l’obiettivo di coltivare un pensiero collettivo intorno al cinema e alle sue evoluzioni.

Artisti, cineasti e intellettuali da ogni parte del mondo si danno appuntamento dal 14 al 18 settembre 2022 a Villa Medici per celebrare la vitalità della creazione cinematografica contemporanea attraverso una selezione di film d’autore, saggi, fiction e documentari che si distinguono per l’unicità delle loro forme e propositi.

Villa Medici annuncia inoltre la formazione della giuria che quest’anno ha il ruolo di selezionare i due vincitori della seconda edizione del festival, ai quali va il Premio Villa Medici per il migliore film 2022 e il Premio speciale della giuria 2022. Sono quattro i nuovi giurati nominati quest’anno per scegliere i film in concorso con uno spirito aperto alla diversità delle pratiche e per tessere legami inattesi tra discipline e autori, siano questi cineasti, plastici o artisti visivi. Per questa seconda edizione, il comitato di selezione è composto da: Leonardo Bigazzi, Farah Clémentine Dramani-Issifou, Mathilde Henrot e Lili Hinstin.

Leonardo Bigazzi è oggi curatore del Festival Lo schermo dell’arte, del progetto VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images e, dal 2020, della Fondazione In Between Art Film, per la quale si occupa delle commissioni e delle produzioni di film d’autore. Farah Clémentine Dramani-Issifou è curatrice d’arte, programmatrice di film e festival. Il suo lavoro di ricerca si concentra da sempre sulla contaminazione tra cinema e arti visive relativamente al tema della diaspora africana. Mathilde Henrot è fondatrice del Festival Scope e del Festival Scope Pro insieme ad Alessandro Raja. Da ormai diversi anni, progetta e crea festival di cinema online e in sala. Si occupa in particolare dei Festival di Sarajevo e Locarno. Lili Hinstin è programmatrice e direttrice artistica, dal 2018 al 2020 è stata direttrice del Locarno Film Festival.

Sulla scia della prima edizione, il Festival si articola in tre sezioni: la Competizione internazionale, durante la quale vengono presentati quindici film contemporanei di ogni genere e formato; la selezione Focus, con masterclass, incontri esclusivi e proiezioni fuori concorso; le grandi serate del Piazzale, che riuniscono il grande pubblico per delle proiezioni sotto le stelle di film inediti, anteprime e grandi classici in versione restaurata.

Info: https://www.villamedici.it

14 settembre 2022 – 18 settembre 2022

Villa Medici

Viale della Trinità dei Monti, 1, Roma