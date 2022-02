Arti visive e design, questi sono i due pilastri su cui regge la visione del Contemporary Cluster che nella cornice di Palazzo Brancaccio inaugura venerdì 25 febbraio la nuova esposizione Per Speculum in Aenigmate dedicata al duo Aurel & Draga. Nomi noti nel campo del design quelli di Draga Obradovic e Aurel K. Basedow che da più di dieci anni portano avanti un percorso di sperimentazione e ibridazione di più discipline.

I due vantano un background diversificato che spazia dalla moda all’arte, fino all’artigianato: grazie ai loro metodi originali, combinati a un approccio artistico al materiale e alla composizione, Draga & Aurel sono ampiamente riconosciuti per l’intelligente reinvenzione di pezzi di design vintage su misura. In questa occasione la coppia opta per un’esposizione che mostra al pubblico la loro poliedrica anima. Il titolo scelto per il progetto si riferisce esplicitamente alla prima lettera ai corinzi di San Paolo, un testo biblico sul quale è stato fondato il dogmatico credo cristiano riguardo l’impossibilità di qualsiasi sapere umano rispetto al divino.

Joy lamps, collezione Transparency Matters di Draga & Aurel

La poetica della coppia prende piede dagli elementi dello specchio e dell’enigma che si riferiscono infatti alla loro opera che vive sempre un perenne stato di sdoppiamento, una scissione nella quale si svela la sua simultanea natura di oggetto d’arredo e opera d’arte. La normale fruizione di ogni loro manufatto si amplifica negli infiniti riflessi prodotti dalle superfici in resina che, dall’aspetto di spesse pietrificazioni vitree dalle nuance siderali, si poggiano su esili strutture ferrose o bronzee o ancora inglobano esse stesse concrezioni cementizie.

Atelier di Draga & Aurel, Como

Nell’esposizione Aurel K. Basedow prende la decisione di espandere lo sguardo della coppia artistica e pone in conversazione i pezzi di design portati a Palazzo Brancaccio con un ciclo di lavori pittorici. Tornano nella realizzazione pittorica le cifre stilistiche che da sempre caratterizzano la sua attività produttiva. Materia e pittura si fondono in una composita superficie magmatica. L’immagine fotografica torna e viene prelevata direttamente dall’archivio personale dell’artista che ne sfrutta il potenziale mettendolo in dialogo con pennellate in un lavoro di aggiunta a tratti quasi scultoreo.

La materia nel suo variegato ventaglio di possibilità espressive è protagonista del progetto di Draga & Aurel che come esseri umani si macchiano volontariamente dell’antico peccato della tracotanza, della sfida al divino. La manipolazione dell’oggetto e la ricerca della sua potenziale espressività sono il filo conduttore della nuova esposizione che riempie gli spazi del Contemporary Cluster, ancora una volta coerente con il suo programma espositivo che punta a dare nuova luce alle più attuali ricerche nel mondo dell’arte e dell’artigianato di design.

Aurel K. Basedow Untitled, 2021 Jade coffee table, collezione Transparency Matters di Draga & Aurel Ph. Credit: Riccardo Gasperoni Cala bench, collezione Transparency Matters di Draga & Aurel Golia console, collezione Transparency Matters Ph. credit: Federica Lissoni Aurel K. Basedow Untitled, 2021 Atelier di Draga & Aurel, Como Joy lamps e Rive bench, collezione Transparency Matters. Ph. credit: Riccardo Gasperoni Atelier di Como Atelier di Como Draga & Aurel , Ph. credit: Fabrizio Cicconi

Draga & Aurel, Per speculum in aenigmate

25 febbraio 2022 – 15 marzo 2022

Palazzo Brancaccio, Via Merulana 248