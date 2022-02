Dan Graham, pioniere dell’arte concettuale, si è spento a New York

È scomparso tra la notte di sabato 19 e domenica 20 febbraio Dan Graham. L’artista e performer statunitense si è spento a New York e la comunicazione ufficiale arriva dalle quattro gallerie che lo hanno fino a questo momento rappresentato -Lisson Gallery, Marian Goodman Gallery, 303 Gallery e Regen Projects- che rilasciano la notizia senza aggiungere alcuna specifica riguardo la causa della morte.

Dan Graham aveva 79 anni e durante l’arco della sua vita e carriera come artista ha dato forma a un percorso dalla singolare rilevanza, ancora oggi in grado di essere influente modello sulla scena artistica attuale. “La sua influenza nell’ultimo mezzo secolo come scrittore, fotografo, architetto, scultore, regista e artista di performance è ampiamente sentita nel mondo dell’arte contemporanea” recita il comunicato stampa che diffonde la notizia.

©Dan Graham/Courtesy Lisson Gallery

Al principio della sua attività il nome di Dan Graham viene collegato allo sviluppo della corrente del minimalismo, del post concettualismo e dello stesso concettualismo. Durante gli anni ’60 e ’70 però lo stesso artista che rifiuta ogni categorizzazione, rivendicando la sua autonomia rispetto alle tendenze del momento. Nonostante il suo mancato schieramento è innegabile che Graham sia stato un pioniere e questo è ben evidente nei primi lavori basati sul testo, le opere murali tipografiche e le poesie schematiche

Un creativo a tutto tondo che porta. Avanti le sue indagini non semplicemente attraverso le forme d’erte tradizionali: la sua sperimentazione abbraccia il mondo delle arti visive con la scultura in particolare ma anche la scrittura e l’architettura sono sempre punto di riferimento fonte di ispirazione e desiderio di esplorazione. L’obiettivo principale dell’arte di Graham dalla fine degli anni ’70 è infatti una serie continua di installazioni architettoniche pubbliche, chiamate padiglioni, derivate da forme geometriche e rese in lastre di vetro, specchio bidirezionale e armature di acciaio.

Dan Graham lascia sua moglie Mieko Meguro. Anche lei artista.