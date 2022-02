Arriva a Madrid, alla Fondazione Juan March, la prima retrospettiva in Spagna dedicata a Bruno Munari (Milano, 1907-1998) e la mostra più completa finora realizzata fuori dall’Italia sul grande artista. Noto soprattutto per essere una delle figure più importanti del design e della comunicazione visiva del XX secolo, Munari ha cercato l’essenza dell’arte e del design nell’equilibrio tra rigore e leggerezza, usando il gioco, l’umorismo e l’ironia. La rassegna spagnola comprende dipinti, disegni e sculture, proiezioni e giochi di luce, pezzi di grafica e disegno industriale, esercizi e scritti tipografici e libri per bambini, tra le altre opere. Dai primi lavori legati al futurismo e al design grafico alle sue ultime sperimentazioni degli anni ’90, la mostra raccoglie opere provenienti da collezioni private e istituzioni pubbliche e private. L’esposizione, che sarà aperta dal 18 febbraio al 22 maggio 2022, è resa possibile grazie alla collaborazione tra kaufmann repetto, insieme a Repetto Gallery e alla Andrew Kreps Gallery.

Info: www.march.es